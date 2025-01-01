 Skip to content
GET
/challenge

Returns a new challenge.

Authorizations

Parameters

Header Parameters

Referer
string

The origin (including the protocol).

Example
https://example.com

Query Parameters

expire
string
nullable

The expiration of the challenge.

Example
1h
complexity
string
nullable

The complexity specified as string low | medium | high. The parameter maxnumber takes precedence.

Example
low
maxnumber
number
nullable

The maximum upper limit for the random number generator.

Responses

200

A new challenge

object
algorithm
required
string
challenge
required
string
maxnumber
number
salt
required
string
signature
required
string

default

Unexpected error

object
error
required
string
statusCode
number