GET /challenge
GET
/challenge
Returns a new challenge.
Authorizations
Parameters
Header Parameters
Referer
string
The origin (including the protocol).
Example
Query Parameters
expire
string
The expiration of the challenge.
Example
complexity
string
The complexity specified as string
low | medium | high. The parameter
maxnumber takes precedence.
Example
maxnumber
number
The maximum upper limit for the random number generator.
Responses
200
A new challenge
object
algorithm
required
string
challenge
required
string
maxnumber
number
salt
required
string
signature
required
string
default
Unexpected error
object
error
required
string
statusCode
number