POST
/classify

Classify submitted data for spam

Authorizations

Parameters

Header Parameters

Referer
string

The origin (including the protocol).

Example
https://example.com

Request Body required

Payload

object
blockedCountries
Array<string>
classifier
string
disableRules
Array<string>
email
string
expectedCountries
Array<string>
expectedLanguages
Array<string>
fields
object
ipAddress
string
text
string
timeZone
string

Responses

200

Classification result

object
classification
required
string
country
object
capital
string
code
string
continent
string
currency
Array<string>
languages
Array<string>
name
string
native
string
phone
Array<number>
email
object
rules
object
score
required
number
ipAddress
object
country
string
rules
object
score
number
reasons
required
Array<string>
score
required
number
text
object
classifier
string
detectedLanguage
string
rules
object
score
number
timeZone
object
country
string
rules
object
score
number

default

Unexpected error

object
error
required
string
statusCode
number