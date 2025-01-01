POST /classify
POST
/classify
Classify submitted data for spam
Authorizations
Parameters
Header Parameters
Referer
string
The origin (including the protocol).
Example
Request Body required
Payload
object
blockedCountries
Array<string>
classifier
string
disableRules
Array<string>
string
expectedCountries
Array<string>
expectedLanguages
Array<string>
fields
object
ipAddress
string
text
string
timeZone
string
Responses
200
Classification result
object
classification
required
string
country
object
capital
string
code
string
continent
string
currency
Array<string>
languages
Array<string>
name
string
native
string
phone
Array<number>
object
rules
object
score
required
number
ipAddress
object
country
string
rules
object
score
number
reasons
required
Array<string>
score
required
number
text
object
classifier
string
detectedLanguage
string
rules
object
score
number
timeZone
object
country
string
rules
object
score
number
default
Unexpected error
object
error
required
string
statusCode
number