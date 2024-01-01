Pare bots e mantenha a conformidade com CAPTCHA open-source
O ALTCHA representa uma abordagem moderna, acessível e inclusiva para proteger websites, APIs e serviços online contra spam e abuso.
A sua abordagem fundamentalmente diferente torna-o ideal para empresas limitadas por regulamentações de privacidade na UE e no mundo todo.
Compatibilidade Regulatória
Esteja em conformidade com GDPR/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL usando uma solução focada na privacidade que não utiliza cookies nem fingerprinting e não rastreia utilizadores. Saiba mais.
Proteção Completa Contra Spam
Use o mecanismo de prova de trabalho como primeira linha de defesa. Em seguida, impeça ataques sofisticados e spam gerado por humanos com o ALTCHA Sentinel.
Amigável para Humanos
Diga adeus à resolução tediosa de puzzles e melhore a experiência do utilizador do seu site integrando um mecanismo automático de prova de trabalho totalmente automatizado. Experimente o demo.
Inclusivo para Robôs
Prepare-se para a IA e integre o M2M ALTCHA nas suas APIs e serviços online, tornando-os acessíveis às máquinas. Veja como.
Código Aberto, licenciado sob MIT
O ALTCHA é um projeto gratuito e de código aberto licenciado sob a permissiva licença MIT. Funciona para todos - indivíduos, pequenas empresas e grandes empresas. Visite GitHub.
Experimente a verificação Captcha para humanos
O componente web do ALTCHA é familiar aos utilizadores e fácil de integrar em qualquer site. Marque a caixa para ser verificado.
Experimente o ALTCHA Machine-to-Machine (M2M)
O ALTCHA M2M funciona como um limitador de taxa implementado no lado do consumidor. Ele ajuda você a proteger recursos caros, reduzir spam e abuso nos seus serviços online e APIs mantendo-os acessíveis a sistemas automatizados.
Saiba mais sobre o ALTCHA M2M →
Para integração, siga a documentação.
Exemplos
Veja exemplos de configuração do ALTCHA com diferentes frameworks front-end:
Widgets
Adicione o widget ALTCHA ao seu site ou aplicativo:
Bibliotecas de servidor
No seu backend (servidor), verifique o payload do ALTCHA para validar as interações do usuário e os envios de formulários:
Plugins
Visite a documentação de Integrações para obter mais bibliotecas e plugins desenvolvidos pela comunidade.
ALTCHA Sentinel vs Código Aberto
ALTCHA Sentinel é um sistema avançado que adiciona uma camada extra de proteção sobre a funcionalidade principal de código aberto. Enquanto a versão open-source fornece proteção básica usando um mecanismo de prova de trabalho, o Sentinel oferece segurança aprimorada e recursos adicionais.
|ALTCHA Sentinel
|Código Aberto
|
Privacidade de Dados
Compatível com regulamentações de privacidade de dados.
|
|
|
Acessibilidade
Interface totalmente acessível seguindo diretrizes WCAG.
|
|
|
Autoalojado
Totalmente autoalojado na sua infraestrutura sem serviços externos.
|
|
|
Pronto para usar
Imagem Docker tudo-em-um com opções fáceis de implantação.
|
|
|
Dashboard e Análises
Análises em tempo real com insights sobre tráfego, ameaças e precisão de detecção.
|
|
|
Segurança Avançada
Inclui proteção contra ataques de repetição (replay), grupos de segurança e gestão de chaves de API.
|
|
|
Captcha Adaptativo
Experiência sem fricção com verificação extra para utilizadores sinalizados.
|
|
|
Classificador de Texto
Classificação integrada de texto baseada em aprendizado de máquina.
|
|
|
Dados de Treino
Utiliza conjuntos de dados de aprendizado de máquina para melhorar a deteção de spam.
|
|
|
Detecção de Idioma
Identifica e filtra conteúdo com base no idioma detetado.
|
|
|
Detecção de Bots
Deteta e bloqueia bots, crawlers e agentes de IA.
|
|
|
Inteligência contra ameaças
Detecta e bloqueia automaticamente endereços IP maliciosos.
|
|
|
Geo Fencing de IP
Restringir ou permitir acesso com base na localização geográfica.
|
|
|
Verificação de Email
Verifique endereços de email e evite registos falsos.
|
|
|
Limitador de Taxa
Proteja contra ataques de força bruta limitando a taxa de pedidos.
|
|
|
Submissões de Formulários
API integrada de captura de formulários com filtragem de spam.
|
|
Explore as funcionalidades e documentação do ALTCHA Sentinel para mais informações.
