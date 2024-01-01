 Pular para o conteúdo
Pare bots e mantenha a conformidade com CAPTCHA open-source

Bloqueie 99% das ameaças automatizadas sem cookies, rastreio ou puzzles frustrantes. Substitua CAPTCHAs intrusivos por segurança 100% self-hosted criada para cumprir os padrões globais de conformidade.

Atualize para ALTCHA Sentinel — tudo numa só plataforma com captcha mais inteligente, segurança reforçada, proteção adaptativa contra bots, inteligência de ameaças em tempo real e análises acionáveis.
Proteção contra spam autoalojada para sites, aplicações e serviços.

O ALTCHA Sentinel é um sistema de segurança de nova geração que impede bots e ameaças automatizadas — sem frustrar os utilizadores reais. Ele se adapta inteligentemente aos riscos, combinando deteção avançada com verificação perfeita para manter as suas aplicações e serviços protegidos.

AWS

Azure

Kubernetes

Docker

ALTCHA Sentinel - Spam and Abuse Protection

Mais do que apenas
proteção contra Captcha

O ALTCHA representa uma abordagem moderna, acessível e inclusiva para proteger websites, APIs e serviços online contra spam e abuso.

A sua abordagem fundamentalmente diferente torna-o ideal para empresas limitadas por regulamentações de privacidade na UE e no mundo todo.

Compatibilidade Regulatória

Esteja em conformidade com GDPR/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL usando uma solução focada na privacidade que não utiliza cookies nem fingerprinting e não rastreia utilizadores. Saiba mais.

Proteção Completa Contra Spam

Use o mecanismo de prova de trabalho como primeira linha de defesa. Em seguida, impeça ataques sofisticados e spam gerado por humanos com o ALTCHA Sentinel.

Amigável para Humanos

Diga adeus à resolução tediosa de puzzles e melhore a experiência do utilizador do seu site integrando um mecanismo automático de prova de trabalho totalmente automatizado. Experimente o demo.

Inclusivo para Robôs

Prepare-se para a IA e integre o M2M ALTCHA nas suas APIs e serviços online, tornando-os acessíveis às máquinas. Veja como.

Código Aberto, licenciado sob MIT

O ALTCHA é um projeto gratuito e de código aberto licenciado sob a permissiva licença MIT. Funciona para todos - indivíduos, pequenas empresas e grandes empresas. Visite GitHub.

És humano?

Experimente a verificação Captcha para humanos

O componente web do ALTCHA é familiar aos utilizadores e fácil de integrar em qualquer site. Marque a caixa para ser verificado.

Guia de integração

Formulário protegido

Isto é apenas um demo. Sua mensagem não será enviada.

És um robô?

Experimente o ALTCHA Machine-to-Machine (M2M)

O ALTCHA M2M funciona como um limitador de taxa implementado no lado do consumidor. Ele ajuda você a proteger recursos caros, reduzir spam e abuso nos seus serviços online e APIs mantendo-os acessíveis a sistemas automatizados.

Saiba mais sobre o ALTCHA M2M

Integração fácil

Para integração, siga a documentação.

Exemplos

Veja exemplos de configuração do ALTCHA com diferentes frameworks front-end:

React
Vue
Svelte
Solid
Lit
Angular

Widgets

Adicione o widget ALTCHA ao seu site ou aplicativo:

Web
Flutter
React Native

Bibliotecas de servidor

No seu backend (servidor), verifique o payload do ALTCHA para validar as interações do usuário e os envios de formulários:

TypeScript
PHP
Go
Python
Java
Ruby
Elixir
Community libraries: C# Clojure Rust

Plugins

Visite a documentação de Integrações para obter mais bibliotecas e plugins desenvolvidos pela comunidade.

WordPress

Drupal

Contao

TYPO3

October CMS

ALTCHA Sentinel vs Código Aberto

ALTCHA Sentinel é um sistema avançado que adiciona uma camada extra de proteção sobre a funcionalidade principal de código aberto. Enquanto a versão open-source fornece proteção básica usando um mecanismo de prova de trabalho, o Sentinel oferece segurança aprimorada e recursos adicionais.

ALTCHA Sentinel Código Aberto
Privacidade de Dados

Compatível com regulamentações de privacidade de dados.
Acessibilidade

Interface totalmente acessível seguindo diretrizes WCAG.
Autoalojado

Totalmente autoalojado na sua infraestrutura sem serviços externos.
Pronto para usar

Imagem Docker tudo-em-um com opções fáceis de implantação.
Dashboard e Análises

Análises em tempo real com insights sobre tráfego, ameaças e precisão de detecção.
Segurança Avançada

Inclui proteção contra ataques de repetição (replay), grupos de segurança e gestão de chaves de API.
Captcha Adaptativo

Experiência sem fricção com verificação extra para utilizadores sinalizados.
Classificador de Texto

Classificação integrada de texto baseada em aprendizado de máquina.
Dados de Treino

Utiliza conjuntos de dados de aprendizado de máquina para melhorar a deteção de spam.
Detecção de Idioma

Identifica e filtra conteúdo com base no idioma detetado.
Detecção de Bots

Deteta e bloqueia bots, crawlers e agentes de IA.
Inteligência contra ameaças

Detecta e bloqueia automaticamente endereços IP maliciosos.
Geo Fencing de IP

Restringir ou permitir acesso com base na localização geográfica.
Verificação de Email

Verifique endereços de email e evite registos falsos.
Limitador de Taxa

Proteja contra ataques de força bruta limitando a taxa de pedidos.
Submissões de Formulários

API integrada de captura de formulários com filtragem de spam.

Explore as funcionalidades e documentação do ALTCHA Sentinel para mais informações.

