Captcha e proteção contra bots

Proteja os seus dados e utilizadores com a alternativa centrada na privacidade ao reCAPTCHA. O ALTCHA elimina o rastreamento, cookies e fingerprinting, oferecendo segurança robusta, acessível e em conformidade com normas globais — sem qualquer quebra-cabeças.

100% autoalojado • Sem chamadas externas • Sem partilha de dados.
Cloudflare Turnstile

Pronto para deixar o Cloudflare Turnstile para trás?

Adote o ALTCHA totalmente autoalojado — sem dependências externas e sem surpresas de indisponibilidade.

Proteção contra bots On-Premise
CAPTCHA de código aberto
ALTCHA Sentinel

Proteção completa contra spam em servidores locais, dando-lhe controlo total sobre websites, aplicações e serviços.

v1.16.0 Dec 14, 2025

Comece com um teste gratuito de 30 dias:

AWSAzureKubernetesDocker

O ALTCHA Sentinel é um sistema de segurança de nova geração que bloqueia bots e ameaças automatizadas — sem frustrar os utilizadores reais. Adapta-se de forma inteligente aos riscos, combinando deteção avançada com verificação simples e integrada para manter as suas aplicações e serviços protegidos.

O Sentinel trabalha silenciosamente em segundo plano, utilizando inteligência de ameaças, aprendizagem automática e reconhecimento de padrões para bloquear abusos. Quer esteja a proteger registos, formulários ou APIs, garante segurança robusta mantendo uma experiência fluida e acessível para o tráfego legítimo.

AWS

Azure

Kubernetes

Docker

ALTCHA Sentinel - Proteção contra Spam e Abuso
ALTCHA para WordPress V2

Proteção profissional contra spam com conformidade integrada — mantendo você e os seus utilizadores seguros.

Desenhado para proprietários de sites que procuram uma proteção fiável e invisível que nunca frustre os visitantes — com suporte profissional quando necessário.

Bloqueia o spam instantaneamente, sem incomodar os visitantes
Compatível com qualquer plugin de formulários
Sem serviços de terceiros, sem partilha de dados
Firewall e limitação de taxa
Projetado para sites com elevado tráfego
Saber mais Instalar plugin
WordPress

Captcha em conformidade com normas globais e com acessibilidade universal

O ALTCHA é uma solução auto-hospedada que assegura conformidade com regulamentações de proteção de dados e acessibilidade em todo o mundo.

UE

EUA

Canadá

Austrália

Brasil

Índia

China

RGPD

Em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

HIPAA

Em conformidade com a Lei da Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde.

CCPA

Em conformidade com a Lei da Privacidade do Consumidor da Califórnia.

PIPEDA/CPPA

Em conformidade com a Lei Canadense de Proteção de Dados Pessoais.

LGPD

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira.

DPDPA

Em conformidade com a Lei Indiana de Proteção de Dados Digitais Pessoais.

PIPL

Em conformidade com a Lei de Proteção de Informação Pessoal da República Popular da China.

WCAG

Cumprimento das diretrizes WCAG 2.2 para conformidade nível AA.

EAA

Totalmente compatível com o WCAG 2.2 Nível AA, cumprindo todos os requisitos de acessibilidade sob a Diretiva Europeia de Acessibilidade (EAA).

i18n

Internacionalização com suporte para mais de 50 idiomas, incluindo suporte RTL (da direita para a esquerda).

Proteção Adaptativa

O ALTCHA Sentinel oferece proteção automática e adaptativa contra spam que responde dinamicamente a ameaças emergentes.

Verificação Sem Fricção

O sistema recorre por defeito a um método de verificação baseado em Proof-of-Work (PoW), eliminando enigmas visuais ou desafios intrusivos. Esta abordagem equilibra segurança e acessibilidade, oferecendo uma solução não obstrutiva adequada à maioria dos utilizadores.

Desafio de Código

Para casos considerados de alto risco, a proteção aumenta para um desafio de código seguro. Isto inclui um componente áudio, garantindo conformidade com regulamentos de acessibilidade como EAA e WCAG, sem comprometer a segurança.

* Esta é uma demonstração que mostra apenas a interface do utilizador, sem funcionalidade completa.

Compreensível e Inclusivo

O ALTCHA fala a sua língua — literalmente. Com desafios de código multilíngues em áudio, tradução automática e suporte RTL, o ALTCHA oferece uma experiência contínua em 50+ idiomas para todos.

Tamanho do Pacote

Um pacote menor significa tempos de carregamento mais rápidos.

ALTCHA
30 kB
CF Turnstile
85 kB
hCaptcha
250+ kB
reCAPTCHA
300+ kB

Os recursos são comprimidos (gzip) e minificados.

O ALTCHA com mais de 50 idiomas incluídos totaliza 46 kB.

Tempo de Carregamento

Carregamento rápido melhora a experiência do utilizador.

ALTCHA
0 ms
CF Turnstile
300+ ms
hCaptcha
550+ ms
reCAPTCHA
1,000+ ms

Como o ALTCHA carrega instantaneamente? Integrando o widget ALTCHA diretamente no código do seu site usando ferramentas como Vite ou Webpack.

O ALTCHA está disponível como um pacote JavaScript npm.

A Vantagem do Sentinel

Segurança, conformidade e desempenho — tudo numa única solução.

Segurança

Bloqueie bots, spam e tráfego malicioso antes que cheguem aos seus sistemas. O Sentinel mantém os seus sites, aplicações e serviços protegidos com proteção on-premise, totalmente sob o seu controlo.

Conformidade

Cumpra os requisitos de proteção de dados e privacidade com uma solução que nunca expõe informações sensíveis a terceiros. Mantenha-se em conformidade com o RGPD e com os padrões de conformidade empresarial.

Otimização

Reduza o ruído, melhore o desempenho e concentre-se nos utilizadores reais. Com o spam filtrado na origem, as suas análises, fluxos de trabalho e canais de suporte mantêm-se precisos e eficientes.

Proteção em Múltiplas Camadas

O ALTCHA Sentinel aplica deteção em várias camadas para bloquear bots em tempo real.

Captcha Adaptativo
Inteligência de Ameaças
Validação do Dispositivo
Análise de Dados de Entrada
Limitação de Taxa
Casos de Uso

Defesa auto-hospedada e baseada em aprendizado de máquina contra spam, bots e ataques automatizados.

Proteção de Registo de Utilizador

Bloqueie registos falsos e contas criadas por bots com verificação baseada em desafios.

Proteção de Login & Autenticação

Defenda-se contra ataques de brute-force e stuffing de credenciais nos logins.

Submissão Segura de Formulários

Pare o spam em formulários de contacto, inquéritos e submissões, sem prejudicar a experiência do utilizador.

Moderação de Chat & Fóruns

Filtre spam em discussões e fóruns, reduzindo o trabalho de moderação.

Gestão de Tráfego Bot

Bloqueie tráfego malicioso em serviços web e APIs, impedindo scraping de dados, sobrecarga de serviço e acesso não autorizado.

Filtro de Spam de Email

Mantenha o spam e tentativas de phishing fora do seu sistema de emails.

Além dos CAPTCHAs

O ALTCHA Sentinel está cheio de funcionalidades de segurança que ajudam a proteger as suas aplicações e serviços.

CAPTCHA Adaptativo

Ajusta a dificuldade com base no comportamento do utilizador para bloquear bots efetivamente.

Classificador de Texto

Analisa e categoriza entradas de texto para conteúdo malicioso.

Dados de Treino

Utiliza conjuntos de dados de aprendizado de máquina para melhorar a deteção de spam.

Detecção de Bots

Identifica e bloqueia bots automatizados, crawlers e agentes de IA.

Detecção de Proxy / TOR

Sinaliza pedidos provenientes de servidores proxy ou redes TOR.

Verificação de Email

Valida endereços de email para reduzir registos falsos.

Limitador de Taxa

Evita abusos limitando pedidos de uma única fonte.

Inteligência contra ameaças

Deteta e bloqueia automaticamente IPs maliciosos e URLs de phishing.

Geo-Fencing de IP

Restrita o acesso com base na localização geográfica do IP.

Detecção de Idioma

Identifica e filtra conteúdo com base no idioma detetado.

Submissões de Formulário

Protege submissões de formulários contra spam e ataques automatizados.

Links e redirecionamentos

Proteja qualquer URL com uma página de verificação antes de redirecionar os usuários para o destino.

Confiam Nele Instituições e Empresas em Todo o Mundo
gouv.fr
gov.uk
University of London
Princeton University
samsung.com
NASA
Soluções para Empresas & Governo

O ALTCHA oferece proteção contra spam de nível empresarial para empresas e organizações governamentais que exigem cumprimento rigoroso de regulamentações globais, incluindo normas de proteção de dados e a Diretiva Europeia de Acessibilidade (EAA). Projetado para organizações preocupadas com segurança, o ALTCHA garante prevenção robusta contra spam enquanto cumpre os mais altos padrões de privacidade e acessibilidade.

Saiba mais

Integração Fácil

O ALTCHA Sentinel é uma solução auto-hospedada com integração simples. Um teste de 30 dias começa automaticamente após a instalação.

  1. Instale na sua infraestrutura
  2. Adicione o widget ao seu site

Guias de migração:

Exemplos

Veja exemplos de configuração do ALTCHA com diferentes frameworks front-end:

React
Vue
Svelte
Solid
Lit
Angular

Widgets

Adicione o widget ALTCHA ao seu site ou aplicativo:

Web
Flutter
React Native

Bibliotecas de servidor

No seu backend (servidor), verifique o payload do ALTCHA para validar as interações do usuário e os envios de formulários:

TypeScript
PHP
Go
Python
Java
Ruby
Elixir
Community libraries: C# Clojure Rust

Plugins

Visite a documentação de Integrações para encontrar mais bibliotecas e plugins desenvolvidos pela comunidade.

WordPress

Drupal

Contao

TYPO3

October CMS

Proteção Robusta contra Spam e Privacidade

O ALTCHA oferece uma alternativa poderosa e auto-hospedada aos CAPTCHAs tradicionais, priorizando privacidade e transparência. Como uma solução open source, dá-lhe total controlo sobre o seu sistema de proteção contra spam, eliminando a dependência de serviços terceiros que podem rastrear dados dos utilizadores. Contrariamente a outras opções, o ALTCHA é totalmente personalizável, permitindo ajustar o mecanismo de desafio às suas necessidades específicas, garantindo conformidade com o RGPD. O seu design leve garante uma verificação rápida e sem fricção para utilizadores reais, enquanto bloqueia efetivamente bots — tudo sem comprometer a privacidade do utilizador.

Comparação entre ALTCHA e Captcha

Comparação entre ALTCHA e Captcha - Proteção e Conformidade

Pare o Spam Sem Comprometer a Privacidade

ALTCHA - A alternativa acessível e centrada na privacidade ao reCAPTCHA

ALTCHA reCAPTCHA
Privacidade

Totalmente compatível com RGPD/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL - Sem cookies, sem rastreamento, sem servidores externos
Acessibilidade

Compatível com WCAG/EAA - Funciona com leitores de tela e tecnologias assistivas
Experiência do Utilizador

Sem frustrações - Sem enigmas visuais - Proof-of-work autoverificável
Personalização

Segurança totalmente ajustável - Personalize o comportamento e aparência do widget
Segurança Avançada

Proteção abrangente - ALTCHA Sentinel para segurança avançada
Núcleo Open Source

Núcleo disponível como open-source (MIT) - Livre para usar e modificar com opção comercial do ALTCHA Sentinel
Open Source vs ALTCHA Sentinel

O widget e bibliotecas de integração open source fornecem integração gratuita do ALTCHA para websites, aplicações e serviços. Embora o mecanismo de proof-of-work da versão open-source ofereça proteção básica, o ALTCHA Sentinel oferece segurança avançada para implementações críticas.

Comece Agora com o ALTCHA

Auto-Hospedagem do Sentinel
O Sentinel disponibiliza uma plataforma poderosa de proteção contra spam com implantação simples baseada em Docker. Comece com o Sentinel.

Núcleo Open Source
Explore a nossa alternativa gratuita ao CAPTCHA em código aberto. Aprenda a integrá-lo.

Copyright © 2024 Altcha.org - Dedicated to Privacy.

ALTCHA ® is a trademark registered in EU.

ALTCHA is made in Europe.

