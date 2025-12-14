Compatível com o RGPD
Captcha e proteção contra bots
100% autoalojado • Sem chamadas externas • Sem partilha de dados.
Pronto para deixar o Cloudflare Turnstile para trás?
Adote o ALTCHA totalmente autoalojado — sem dependências externas e sem surpresas de indisponibilidade.
Proteção completa contra spam em servidores locais, dando-lhe controlo total sobre websites, aplicações e serviços.
Comece com um teste gratuito de 30 dias:
O ALTCHA Sentinel é um sistema de segurança de nova geração que bloqueia bots e ameaças automatizadas — sem frustrar os utilizadores reais. Adapta-se de forma inteligente aos riscos, combinando deteção avançada com verificação simples e integrada para manter as suas aplicações e serviços protegidos.
O Sentinel trabalha silenciosamente em segundo plano, utilizando inteligência de ameaças, aprendizagem automática e reconhecimento de padrões para bloquear abusos. Quer esteja a proteger registos, formulários ou APIs, garante segurança robusta mantendo uma experiência fluida e acessível para o tráfego legítimo.
Proteção profissional contra spam com conformidade integrada — mantendo você e os seus utilizadores seguros.
Desenhado para proprietários de sites que procuram uma proteção fiável e invisível que nunca frustre os visitantes — com suporte profissional quando necessário.
Captcha em conformidade com normas globais e com acessibilidade universal
O ALTCHA é uma solução auto-hospedada que assegura conformidade com regulamentações de proteção de dados e acessibilidade em todo o mundo.
Em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.
Em conformidade com a Lei da Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde.
Em conformidade com a Lei da Privacidade do Consumidor da Califórnia.
Em conformidade com a Lei Canadense de Proteção de Dados Pessoais.
Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira.
Em conformidade com a Lei Indiana de Proteção de Dados Digitais Pessoais.
Em conformidade com a Lei de Proteção de Informação Pessoal da República Popular da China.
Cumprimento das diretrizes WCAG 2.2 para conformidade nível AA.
Totalmente compatível com o WCAG 2.2 Nível AA, cumprindo todos os requisitos de acessibilidade sob a Diretiva Europeia de Acessibilidade (EAA).
Internacionalização com suporte para mais de 50 idiomas, incluindo suporte RTL (da direita para a esquerda).
O ALTCHA Sentinel oferece proteção automática e adaptativa contra spam que responde dinamicamente a ameaças emergentes.
Verificação Sem Fricção
O sistema recorre por defeito a um método de verificação baseado em Proof-of-Work (PoW), eliminando enigmas visuais ou desafios intrusivos. Esta abordagem equilibra segurança e acessibilidade, oferecendo uma solução não obstrutiva adequada à maioria dos utilizadores.
Desafio de Código
Para casos considerados de alto risco, a proteção aumenta para um desafio de código seguro. Isto inclui um componente áudio, garantindo conformidade com regulamentos de acessibilidade como EAA e WCAG, sem comprometer a segurança.
* Esta é uma demonstração que mostra apenas a interface do utilizador, sem funcionalidade completa.
O ALTCHA fala a sua língua — literalmente. Com desafios de código multilíngues em áudio, tradução automática e suporte RTL, o ALTCHA oferece uma experiência contínua em 50+ idiomas para todos.
Um pacote menor significa tempos de carregamento mais rápidos.
Os recursos são comprimidos (gzip) e minificados.
O ALTCHA com mais de 50 idiomas incluídos totaliza 46 kB.
Carregamento rápido melhora a experiência do utilizador.
Como o ALTCHA carrega instantaneamente? Integrando o widget ALTCHA diretamente no código do seu site usando ferramentas como Vite ou Webpack.
O ALTCHA está disponível como um pacote JavaScript npm.
Segurança, conformidade e desempenho — tudo numa única solução.
Segurança
Bloqueie bots, spam e tráfego malicioso antes que cheguem aos seus sistemas. O Sentinel mantém os seus sites, aplicações e serviços protegidos com proteção on-premise, totalmente sob o seu controlo.
Conformidade
Cumpra os requisitos de proteção de dados e privacidade com uma solução que nunca expõe informações sensíveis a terceiros. Mantenha-se em conformidade com o RGPD e com os padrões de conformidade empresarial.
Otimização
Reduza o ruído, melhore o desempenho e concentre-se nos utilizadores reais. Com o spam filtrado na origem, as suas análises, fluxos de trabalho e canais de suporte mantêm-se precisos e eficientes.
O ALTCHA Sentinel aplica deteção em várias camadas para bloquear bots em tempo real.
Defesa auto-hospedada e baseada em aprendizado de máquina contra spam, bots e ataques automatizados.
Bloqueie registos falsos e contas criadas por bots com verificação baseada em desafios.
Defenda-se contra ataques de brute-force e stuffing de credenciais nos logins.
Pare o spam em formulários de contacto, inquéritos e submissões, sem prejudicar a experiência do utilizador.
Filtre spam em discussões e fóruns, reduzindo o trabalho de moderação.
Bloqueie tráfego malicioso em serviços web e APIs, impedindo scraping de dados, sobrecarga de serviço e acesso não autorizado.
Mantenha o spam e tentativas de phishing fora do seu sistema de emails.
O ALTCHA Sentinel está cheio de funcionalidades de segurança que ajudam a proteger as suas aplicações e serviços.
Ajusta a dificuldade com base no comportamento do utilizador para bloquear bots efetivamente.
Analisa e categoriza entradas de texto para conteúdo malicioso.
Utiliza conjuntos de dados de aprendizado de máquina para melhorar a deteção de spam.
Identifica e bloqueia bots automatizados, crawlers e agentes de IA.
Sinaliza pedidos provenientes de servidores proxy ou redes TOR.
Valida endereços de email para reduzir registos falsos.
Evita abusos limitando pedidos de uma única fonte.
Deteta e bloqueia automaticamente IPs maliciosos e URLs de phishing.
Restrita o acesso com base na localização geográfica do IP.
Identifica e filtra conteúdo com base no idioma detetado.
Protege submissões de formulários contra spam e ataques automatizados.
Proteja qualquer URL com uma página de verificação antes de redirecionar os usuários para o destino.
O ALTCHA oferece proteção contra spam de nível empresarial para empresas e organizações governamentais que exigem cumprimento rigoroso de regulamentações globais, incluindo normas de proteção de dados e a Diretiva Europeia de Acessibilidade (EAA). Projetado para organizações preocupadas com segurança, o ALTCHA garante prevenção robusta contra spam enquanto cumpre os mais altos padrões de privacidade e acessibilidade.
O ALTCHA Sentinel é uma solução auto-hospedada com integração simples. Um teste de 30 dias começa automaticamente após a instalação.
Guias de migração:
Exemplos
Veja exemplos de configuração do ALTCHA com diferentes frameworks front-end:
Widgets
Adicione o widget ALTCHA ao seu site ou aplicativo:
Bibliotecas de servidor
No seu backend (servidor), verifique o payload do ALTCHA para validar as interações do usuário e os envios de formulários:
Plugins
Visite a documentação de Integrações para encontrar mais bibliotecas e plugins desenvolvidos pela comunidade.
Proteção Robusta contra Spam e Privacidade
O ALTCHA oferece uma alternativa poderosa e auto-hospedada aos CAPTCHAs tradicionais, priorizando privacidade e transparência. Como uma solução open source, dá-lhe total controlo sobre o seu sistema de proteção contra spam, eliminando a dependência de serviços terceiros que podem rastrear dados dos utilizadores. Contrariamente a outras opções, o ALTCHA é totalmente personalizável, permitindo ajustar o mecanismo de desafio às suas necessidades específicas, garantindo conformidade com o RGPD. O seu design leve garante uma verificação rápida e sem fricção para utilizadores reais, enquanto bloqueia efetivamente bots — tudo sem comprometer a privacidade do utilizador.
Pare o Spam Sem Comprometer a Privacidade
ALTCHA - A alternativa acessível e centrada na privacidade ao reCAPTCHA
|ALTCHA
|reCAPTCHA
|
Privacidade
Totalmente compatível com RGPD/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL - Sem cookies, sem rastreamento, sem servidores externos
|
|
|
Acessibilidade
Compatível com WCAG/EAA - Funciona com leitores de tela e tecnologias assistivas
|
|
|
Experiência do Utilizador
Sem frustrações - Sem enigmas visuais - Proof-of-work autoverificável
|
|
|
Personalização
Segurança totalmente ajustável - Personalize o comportamento e aparência do widget
|
|
|
Segurança Avançada
Proteção abrangente - ALTCHA Sentinel para segurança avançada
|
|
|
Núcleo Open Source
Núcleo disponível como open-source (MIT) - Livre para usar e modificar com opção comercial do ALTCHA Sentinel
|
|
O widget e bibliotecas de integração open source fornecem integração gratuita do ALTCHA para websites, aplicações e serviços. Embora o mecanismo de proof-of-work da versão open-source ofereça proteção básica, o ALTCHA Sentinel oferece segurança avançada para implementações críticas.
Comece Agora com o ALTCHA
Copyright © 2024 Altcha.org - Dedicated to Privacy.
ALTCHA ® is a trademark registered in EU.
Do you like ALTCHA?
Support us by giving us a star on GitHub!
Project sponsored by BAUSW.com - Digital Construction Site Diary, promoting transparency and trust in construction projects with real-time documentation.
OSS hosted on GitHub • Website made with Astro Starlight.