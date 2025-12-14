O ALTCHA Sentinel é um sistema de segurança de nova geração que bloqueia bots e ameaças automatizadas — sem frustrar os utilizadores reais. Adapta-se de forma inteligente aos riscos, combinando deteção avançada com verificação simples e integrada para manter as suas aplicações e serviços protegidos.

O Sentinel trabalha silenciosamente em segundo plano, utilizando inteligência de ameaças, aprendizagem automática e reconhecimento de padrões para bloquear abusos. Quer esteja a proteger registos, formulários ou APIs, garante segurança robusta mantendo uma experiência fluida e acessível para o tráfego legítimo.