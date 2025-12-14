Conforme al GDPR
ALTCHA Sentinel è un sistema di sicurezza di nuova generazione che blocca bot e minacce automatizzate — senza frustrare gli utenti reali. Si adatta in modo intelligente ai rischi, combinando rilevamento avanzato con verifica fluida per mantenere protette le tue app e i tuoi servizi.
Sentinel lavora silenziosamente in background, utilizzando intelligence sulle minacce, apprendimento automatico e riconoscimento dei modelli per bloccare gli abusi. Che tu stia proteggendo registrazioni, moduli o API, garantisce sicurezza solida mantenendo al contempo un’esperienza fluida e accessibile per il traffico legittimo.
Protezione antispam professionale con conformità integrata — per la sicurezza tua e dei tuoi utenti.
Progettato per i proprietari di siti che desiderano una protezione affidabile e invisibile che non frustri mai i visitatori — con supporto professionale quando ne hai bisogno.
Captcha conforme a livello globale e accessibile universalmente
ALTCHA è una soluzione auto-gestita che garantisce conformità alle normative sulla protezione dei dati e sull’accessibilità a livello mondiale.
Conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
Conforme all’Health Insurance Portability and Accountability Act.
Conforme al California Consumer Privacy Act.
Conforme al Canadian Consumer Privacy Protection Act.
Conforme alla Legge Generale sulla Protezione dei Dati del Brasile.
Conforme al Digital Personal Data Protection Act dell’India.
Conforme alla Personal Information Protection Law della Repubblica Popolare Cinese.
Aderente alle linee guida WCAG 2.2 per la conformità di livello AA.
Completamente conforme al livello AA delle WCAG, soddisfacendo tutti i requisiti di accessibilità stabiliti dall’European Accessibility Act (EAA).
Internazionalizzazione con supporto per oltre 50 lingue, incluso il supporto RTL (da destra a sinistra).
ALTCHA Sentinel offre una protezione antispam automatica e adattiva che risponde dinamicamente alle minacce emergenti.
Verifica Senza Attrito
Il sistema predefinito utilizza un metodo di verifica Proof-of-Work (PoW), eliminando puzzle visivi o sfide invasive. Questo approccio bilancia sicurezza e accessibilità, offrendo una soluzione poco invasiva adatta alla maggior parte degli utenti.
Sfida con Codice
Per casi identificati come ad alto rischio, la protezione si intensifica passando a una sfida con codice sicura. Include un componente audio, garantendo conformità alle normative sull’accessibilità come EAA e WCAG senza compromettere la sicurezza.
ALTCHA parla la tua lingua – letteralmente. Con sfide audio multilingue, traduzioni automatiche e supporto RTL, ALTCHA offre un’esperienza fluida in oltre 50 lingue per tutti.
Una dimensione del pacchetto più piccola significa tempi di caricamento più rapidi.
Le risorse sono compresse e minimizzate.
ALTCHA con tutte le 50+ lingue incluse pesa in totale 46 kB.
Tempi di caricamento più rapidi significano una migliore esperienza utente.
Come fa ALTCHA a caricarsi istantaneamente? Integrando il widget ALTCHA direttamente nel codice del tuo sito web usando strumenti come Vite o Webpack.
ALTCHA è disponibile come pacchetto JavaScript npm.
Sicurezza, conformità e prestazioni — tutto in un’unica soluzione.
Sicurezza
Blocca bot, spam e traffico malevolo prima che raggiungano i tuoi sistemi. Sentinel protegge i tuoi siti web, applicazioni e servizi con una protezione on-premise che controlli completamente.
Conformità
Soddisfa i requisiti di protezione dei dati e della privacy con una soluzione che non condivide mai informazioni sensibili con terze parti. Rimani allineato al GDPR e agli standard di conformità aziendale.
Ottimizzazione
Riduci il rumore, migliora le prestazioni e concentrati sugli utenti reali. Con lo spam filtrato alla fonte, le tue analisi, i flussi di lavoro e i canali di supporto rimangono accurati ed efficienti.
ALTCHA Sentinel applica un sistema di rilevamento a più livelli per bloccare i bot in tempo reale.
Difesa auto-gestita e basata su machine learning contro spam, bot e attacchi automatizzati.
Blocca iscrizioni false e account creati da bot con verifica basata su sfide.
Difende da attacchi di credential stuffing e brute-force sui login.
Ferma lo spam nei moduli di contatto, sondaggi e invii senza compromettere l’esperienza utente.
Filtra lo spam nelle discussioni e nei forum, riducendo il lavoro di moderazione.
Blocca traffico malizioso attraverso servizi web e API per evitare scraping, sovraccarico di servizi e accessi non autorizzati.
Mantieni fuori dal sistema email spam e tentativi di phishing.
ALTCHA Sentinel include molteplici funzioni di sicurezza per proteggere le tue app e i tuoi servizi.
Regola la difficoltà in base al comportamento dell’utente per bloccare efficacemente i bot.
Analizza e categorizza input testuali per individuare contenuti malevoli.
Utilizza dataset di machine learning per migliorare il rilevamento dello spam.
Identifica e blocca bot automatizzati, crawler e agenti AI.
Segnala richieste provenienti da server proxy o reti TOR.
Valida indirizzi email per ridurre iscrizioni false.
Previene abusi limitando le richieste da un’unica fonte.
Rileva e blocca automaticamente IP dannosi e URL di phishing.
Restringe l’accesso in base alla posizione geografica degli indirizzi IP.
Identifica e filtra contenuti in base alla lingua rilevata.
Protegge gli invii di moduli da spam e attacchi automatizzati.
Proteggi qualsiasi URL con una pagina di verifica prima di reindirizzare gli utenti alla destinazione.
ALTCHA fornisce una protezione antispam enterprise-grade per aziende e organizzazioni governative che richiedono conformità rigorose alle normative globali, inclusi standard di protezione dei dati e l’European Accessibility Act (EAA). Progettato per istituzioni sensibili alla sicurezza, ALTCHA garantisce una prevenzione dello spam robusta, rispettando al contempo gli standard più elevati di privacy e accessibilità.
ALTCHA Sentinel è una soluzione auto-gestita facile da integrare. Una prova gratuita di 30 giorni inizia automaticamente dopo l’installazione.
Guide di migrazione:
Esempi
Vedi esempi di configurazione di ALTCHA con diversi framework front-end:
Widget
Aggiungi il widget ALTCHA al tuo sito web o alla tua app:
Librerie server
Nel tuo backend (server), verifica il payload di ALTCHA per convalidare le interazioni degli utenti e l’invio dei moduli:
Plugin
Visita la documentazione sulle integrazioni per scoprire altre librerie e plugin sviluppati dalla comunità.
Protezione Antispam Avanzata e Rispetto della Privacy
ALTCHA offre un’alternativa potente e auto-gestita ai CAPTCHA tradizionali, mettendo al primo posto privacy e trasparenza. Essendo una soluzione open source, ti dà pieno controllo sul tuo sistema di protezione antispam, eliminando la dipendenza da terze parti che potrebbero tracciare i dati degli utenti. A differenza di altre opzioni, ALTCHA è completamente personalizzabile, permettendoti di adattare il meccanismo di sfida alle tue specifiche esigenze, assicurando al contempo conformità al GDPR. Il suo design leggero garantisce verifiche rapide e prive di attriti per gli utenti reali, bloccando efficacemente i bot — tutto questo senza compromettere la privacy degli utenti.
Blocca lo Spam Senza Compromettere la Privacy
ALTCHA - L’alternativa accessibile e rispettosa della privacy rispetto a reCAPTCHA
|ALTCHA
|reCAPTCHA
|
Privacy
Completamente conforme a GDPR/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL - Nessun cookie, nessun tracciamento, nessun server esterno
|
|
|
Accessibilità
Conforme a WCAG/EAA - Funziona con lettori schermo e tecnologie assistive
|
|
|
Esperienza Utente
Senza frustrazione - Nessun puzzle visivo - Proof-of-work auto-verificante
|
|
|
Personalizzazione
Sicurezza completamente regolabile - Personalizza comportamento e aspetto del widget
|
|
|
Sicurezza Avanzata
Protezione completa - ALTCHA Sentinel per sicurezza avanzata
|
|
|
Nucleo Open Source
Nucleo disponibile come open source (MIT) - Gratuito da usare e modificare con opzionale versione commerciale ALTCHA Sentinel
|
|
Il widget e le librerie di integrazione open source forniscono un’integrazione gratuita di ALTCHA per siti web, app e servizi. Mentre il meccanismo proof-of-work della versione open source offre una protezione di base, ALTCHA Sentinel fornisce una sicurezza avanzata per distribuzioni mission-critical.
Inizia con ALTCHA
