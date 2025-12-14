 Salta ai contenuti
Proteggi i tuoi dati e i tuoi utenti con l’alternativa a reCAPTCHA incentrata sulla privacy. ALTCHA elimina tracciamento, cookie e fingerprinting, offrendo sicurezza robusta, accessibile e conforme alle normative globali senza alcun puzzle.

100% auto-ospitato • Nessuna chiamata esterna • Nessuna condivisione dei dati.
Cloudflare Turnstile

Pronto a lasciare Cloudflare Turnstile?

Passa a ALTCHA, completamente self-hosted — senza dipendenze esterne e senza sorprese dovute a interruzioni.

Protezione bot On-Premise
CAPTCHA open source
ALTCHA Sentinel

Protezione completa contro lo spam on-premise, che ti dà pieno controllo su siti web, app e servizi.

v1.16.0 Dec 14, 2025

Inizia con una prova gratuita di 30 giorni:

AWSAzureKubernetesDocker

ALTCHA Sentinel è un sistema di sicurezza di nuova generazione che blocca bot e minacce automatizzate — senza frustrare gli utenti reali. Si adatta in modo intelligente ai rischi, combinando rilevamento avanzato con verifica fluida per mantenere protette le tue app e i tuoi servizi.

Sentinel lavora silenziosamente in background, utilizzando intelligence sulle minacce, apprendimento automatico e riconoscimento dei modelli per bloccare gli abusi. Che tu stia proteggendo registrazioni, moduli o API, garantisce sicurezza solida mantenendo al contempo un’esperienza fluida e accessibile per il traffico legittimo.

AWS

Azure

Kubernetes

Docker

ALTCHA Sentinel - Protezione da Spam e Abusi
ALTCHA per WordPress V2

Protezione antispam professionale con conformità integrata — per la sicurezza tua e dei tuoi utenti.

Progettato per i proprietari di siti che desiderano una protezione affidabile e invisibile che non frustri mai i visitatori — con supporto professionale quando ne hai bisogno.

Blocca lo spam all’istante, senza infastidire i visitatori
Compatibile con qualsiasi plugin per moduli
Nessun servizio di terze parti, nessuna condivisione dei dati
Firewall e limitazione della velocità
Progettato per siti con alto traffico
Scopri di più Installa plugin
WordPress

Captcha conforme a livello globale e accessibile universalmente

ALTCHA è una soluzione auto-gestita che garantisce conformità alle normative sulla protezione dei dati e sull’accessibilità a livello mondiale.

UE

USA

Canada

Australia

Brasile

India

Cina

GDPR

Conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

HIPAA

Conforme all’Health Insurance Portability and Accountability Act.

CCPA

Conforme al California Consumer Privacy Act.

PIPEDA/CPPA

Conforme al Canadian Consumer Privacy Protection Act.

LGPD

Conforme alla Legge Generale sulla Protezione dei Dati del Brasile.

DPDPA

Conforme al Digital Personal Data Protection Act dell’India.

PIPL

Conforme alla Personal Information Protection Law della Repubblica Popolare Cinese.

WCAG

Aderente alle linee guida WCAG 2.2 per la conformità di livello AA.

EAA

Completamente conforme al livello AA delle WCAG, soddisfacendo tutti i requisiti di accessibilità stabiliti dall’European Accessibility Act (EAA).

i18n

Internazionalizzazione con supporto per oltre 50 lingue, incluso il supporto RTL (da destra a sinistra).

Protezione Adattiva

ALTCHA Sentinel offre una protezione antispam automatica e adattiva che risponde dinamicamente alle minacce emergenti.

Verifica Senza Attrito

Il sistema predefinito utilizza un metodo di verifica Proof-of-Work (PoW), eliminando puzzle visivi o sfide invasive. Questo approccio bilancia sicurezza e accessibilità, offrendo una soluzione poco invasiva adatta alla maggior parte degli utenti.

Sfida con Codice

Per casi identificati come ad alto rischio, la protezione si intensifica passando a una sfida con codice sicura. Include un componente audio, garantendo conformità alle normative sull’accessibilità come EAA e WCAG senza compromettere la sicurezza.

* Questa è una dimostrazione che mostra solo l’interfaccia utente senza piena funzionalità.

Comprensibile e Inclusivo

ALTCHA parla la tua lingua – letteralmente. Con sfide audio multilingue, traduzioni automatiche e supporto RTL, ALTCHA offre un’esperienza fluida in oltre 50 lingue per tutti.

Dimensione del pacchetto

Una dimensione del pacchetto più piccola significa tempi di caricamento più rapidi.

ALTCHA
30 kB
CF Turnstile
85+ kB
hCaptcha
250+ kB
reCAPTCHA
300+ kB

Le risorse sono compresse e minimizzate.

ALTCHA con tutte le 50+ lingue incluse pesa in totale 46 kB.

Tempo di caricamento

Tempi di caricamento più rapidi significano una migliore esperienza utente.

ALTCHA
0 ms
CF Turnstile
300+ ms
hCaptcha
550+ ms
reCAPTCHA
1,000+ ms

Come fa ALTCHA a caricarsi istantaneamente? Integrando il widget ALTCHA direttamente nel codice del tuo sito web usando strumenti come Vite o Webpack.

ALTCHA è disponibile come pacchetto JavaScript npm.

Il Vantaggio di Sentinel

Sicurezza, conformità e prestazioni — tutto in un’unica soluzione.

Sicurezza

Blocca bot, spam e traffico malevolo prima che raggiungano i tuoi sistemi. Sentinel protegge i tuoi siti web, applicazioni e servizi con una protezione on-premise che controlli completamente.

Conformità

Soddisfa i requisiti di protezione dei dati e della privacy con una soluzione che non condivide mai informazioni sensibili con terze parti. Rimani allineato al GDPR e agli standard di conformità aziendale.

Ottimizzazione

Riduci il rumore, migliora le prestazioni e concentrati sugli utenti reali. Con lo spam filtrato alla fonte, le tue analisi, i flussi di lavoro e i canali di supporto rimangono accurati ed efficienti.

Protezione a Più Livelli

ALTCHA Sentinel applica un sistema di rilevamento a più livelli per bloccare i bot in tempo reale.

Captcha Adattivo
Intelligence sulle Minacce
Validazione del Dispositivo
Analisi dei Dati Inseriti
Limitazione della Frequenza
Casi d’Uso

Difesa auto-gestita e basata su machine learning contro spam, bot e attacchi automatizzati.

Protezione Registrazione Utenti

Blocca iscrizioni false e account creati da bot con verifica basata su sfide.

Protezione Login & Autenticazione

Difende da attacchi di credential stuffing e brute-force sui login.

Invio Sicuro di Moduli

Ferma lo spam nei moduli di contatto, sondaggi e invii senza compromettere l’esperienza utente.

Moderazione Chat & Forum

Filtra lo spam nelle discussioni e nei forum, riducendo il lavoro di moderazione.

Gestione Traffico Bot

Blocca traffico malizioso attraverso servizi web e API per evitare scraping, sovraccarico di servizi e accessi non autorizzati.

Filtro Spam Email

Mantieni fuori dal sistema email spam e tentativi di phishing.

Oltre i CAPTCHA

ALTCHA Sentinel include molteplici funzioni di sicurezza per proteggere le tue app e i tuoi servizi.

CAPTCHA Adattivo

Regola la difficoltà in base al comportamento dell’utente per bloccare efficacemente i bot.

Classificatore di Testo

Analizza e categorizza input testuali per individuare contenuti malevoli.

Dati per Allenamento

Utilizza dataset di machine learning per migliorare il rilevamento dello spam.

Rilevazione Bot

Identifica e blocca bot automatizzati, crawler e agenti AI.

Rilevazione Proxy/TOR

Segnala richieste provenienti da server proxy o reti TOR.

Verifica Email

Valida indirizzi email per ridurre iscrizioni false.

Limitatore di Frequenza

Previene abusi limitando le richieste da un’unica fonte.

Intelligence sulle minacce

Rileva e blocca automaticamente IP dannosi e URL di phishing.

Geo-Fencing IP

Restringe l’accesso in base alla posizione geografica degli indirizzi IP.

Rilevazione Lingua

Identifica e filtra contenuti in base alla lingua rilevata.

Invio Moduli

Protegge gli invii di moduli da spam e attacchi automatizzati.

Link e reindirizzamenti

Proteggi qualsiasi URL con una pagina di verifica prima di reindirizzare gli utenti alla destinazione.

Fidati da Istituzioni e Aziende in Tutto il Mondo
gouv.fr
gov.uk
University of London
Princeton University
samsung.com
NASA
Soluzioni Enterprise e Governative

ALTCHA fornisce una protezione antispam enterprise-grade per aziende e organizzazioni governative che richiedono conformità rigorose alle normative globali, inclusi standard di protezione dei dati e l’European Accessibility Act (EAA). Progettato per istituzioni sensibili alla sicurezza, ALTCHA garantisce una prevenzione dello spam robusta, rispettando al contempo gli standard più elevati di privacy e accessibilità.

Scopri di più

Integrazione Semplice

ALTCHA Sentinel è una soluzione auto-gestita facile da integrare. Una prova gratuita di 30 giorni inizia automaticamente dopo l’installazione.

  1. Installa sulla tua infrastruttura
  2. Aggiungi il widget al tuo sito

Guide di migrazione:

Esempi

Vedi esempi di configurazione di ALTCHA con diversi framework front-end:

React
Vue
Svelte
Solid
Lit
Angular

Widget

Aggiungi il widget ALTCHA al tuo sito web o alla tua app:

Web
Flutter
React Native

Librerie server

Nel tuo backend (server), verifica il payload di ALTCHA per convalidare le interazioni degli utenti e l’invio dei moduli:

TypeScript
PHP
Go
Python
Java
Ruby
Elixir
Community libraries: C# Clojure Rust

Plugin

Visita la documentazione sulle integrazioni per scoprire altre librerie e plugin sviluppati dalla comunità.

WordPress

Drupal

Contao

TYPO3

October CMS

Protezione Antispam Avanzata e Rispetto della Privacy

ALTCHA offre un’alternativa potente e auto-gestita ai CAPTCHA tradizionali, mettendo al primo posto privacy e trasparenza. Essendo una soluzione open source, ti dà pieno controllo sul tuo sistema di protezione antispam, eliminando la dipendenza da terze parti che potrebbero tracciare i dati degli utenti. A differenza di altre opzioni, ALTCHA è completamente personalizzabile, permettendoti di adattare il meccanismo di sfida alle tue specifiche esigenze, assicurando al contempo conformità al GDPR. Il suo design leggero garantisce verifiche rapide e prive di attriti per gli utenti reali, bloccando efficacemente i bot — tutto questo senza compromettere la privacy degli utenti.

Confronto ALTCHA vs CAPTCHA

Confronto tra ALTCHA e CAPTCHA - Protezione e Conformità Normativa

Blocca lo Spam Senza Compromettere la Privacy

ALTCHA - L’alternativa accessibile e rispettosa della privacy rispetto a reCAPTCHA

ALTCHA reCAPTCHA
Privacy

Completamente conforme a GDPR/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL - Nessun cookie, nessun tracciamento, nessun server esterno
Accessibilità

Conforme a WCAG/EAA - Funziona con lettori schermo e tecnologie assistive
Esperienza Utente

Senza frustrazione - Nessun puzzle visivo - Proof-of-work auto-verificante
Personalizzazione

Sicurezza completamente regolabile - Personalizza comportamento e aspetto del widget
Sicurezza Avanzata

Protezione completa - ALTCHA Sentinel per sicurezza avanzata
Nucleo Open Source

Nucleo disponibile come open source (MIT) - Gratuito da usare e modificare con opzionale versione commerciale ALTCHA Sentinel
Open Source vs ALTCHA Sentinel

Il widget e le librerie di integrazione open source forniscono un’integrazione gratuita di ALTCHA per siti web, app e servizi. Mentre il meccanismo proof-of-work della versione open source offre una protezione di base, ALTCHA Sentinel fornisce una sicurezza avanzata per distribuzioni mission-critical.

Inizia con ALTCHA

Auto-Gestione di Sentinel
Sentinel fornisce una piattaforma potente per la protezione antispam con un semplice deployment Docker-based. Inizia con Sentinel.

Nucleo Open Source
Esplora la nostra alternativa gratuita e open source ai CAPTCHA. Scopri come integrarla.

