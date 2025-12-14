Protezione completa contro lo spam on-premise, che ti dà pieno controllo su siti web, app e servizi.

ALTCHA Sentinel è un sistema di sicurezza di nuova generazione che blocca bot e minacce automatizzate — senza frustrare gli utenti reali. Si adatta in modo intelligente ai rischi, combinando rilevamento avanzato con verifica fluida per mantenere protette le tue app e i tuoi servizi.

Sentinel lavora silenziosamente in background, utilizzando intelligence sulle minacce, apprendimento automatico e riconoscimento dei modelli per bloccare gli abusi. Che tu stia proteggendo registrazioni, moduli o API, garantisce sicurezza solida mantenendo al contempo un’esperienza fluida e accessibile per il traffico legittimo.