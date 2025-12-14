Conforme au RGPD
Captcha et protection contre les bots
100% auto-hébergé • Aucune requête externe • Aucun partage de données.
Prêt à abandonner Cloudflare Turnstile ?
Passez à ALTCHA, entièrement auto-hébergé — sans dépendances externes et sans mauvaises surprises liées aux pannes.
Protection anti-spam complète sur site, vous donnant un contrôle total sur vos sites web, applications et services.
ALTCHA Sentinel est un système de sécurité nouvelle génération qui arrête les bots et les menaces automatisées — sans frustrer les vrais utilisateurs. Il s’adapte intelligemment aux risques, en combinant détection avancée et vérification fluide pour protéger vos applications et services.
Sentinel fonctionne discrètement en arrière-plan, utilisant renseignements sur les menaces, apprentissage automatique et reconnaissance de motifs pour bloquer les abus. Que vous défendiez des inscriptions, des formulaires ou des API, il fournit une sécurité robuste tout en maintenant une expérience fluide et accessible pour le trafic légitime.
Protection anti-spam professionnelle avec conformité intégrée — pour la sécurité de vous et de vos utilisateurs.
Conçu pour les propriétaires de sites qui recherchent une protection fiable et invisible qui ne frustre jamais les visiteurs — avec une assistance professionnelle lorsque vous en avez besoin.
Captcha conforme aux normes mondiales et accessible à tous
ALTCHA est une solution auto-hébergée qui garantit la conformité avec les réglementations mondiales sur la protection des données.
Conforme au Règlement Général sur la Protection des Données.
Conforme à la loi américaine sur la portabilité et la responsabilité de l'assurance maladie.
Conforme à la Californie Consumer Privacy Act.
Conforme à la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels.
Conforme à la loi brésilienne sur la protection des données personnelles.
Conforme à la loi indienne sur la protection des données numériques.
Conforme à la loi chinoise sur la protection des données personnelles.
Conforme aux directives WCAG 2.2 pour un niveau AA.
Conforme au niveau AA WCAG 2.2, répondant à toutes les exigences d’accessibilité fixées par l’Acte européen sur l’accessibilité (EAA).
Internationalisation prenant en charge plus de 50 langues, y compris les langues de droite à gauche (RTL).
ALTCHA Sentinel propose une protection anti-spam automatisée et adaptative qui réagit dynamiquement aux nouvelles menaces.
Vérification sans friction
Le système utilise par défaut une méthode de vérification basée sur le Proof-of-Work (PoW), éliminant les puzzles visuels ou les défis perturbateurs. Cette approche équilibre sécurité et accessibilité, offrant une solution non intrusive adaptée à la plupart des utilisateurs.
Défi par code
Pour les cas identifiés comme à haut risque, la protection passe à un défi par code sécurisé. Cela inclut un composant audio, assurant ainsi la conformité aux réglementations d’accessibilité telles que l’EAA et WCAG sans compromettre la sécurité.
ALTCHA parle votre langue — littéralement. Avec des défis audio multilingues, des traductions automatiques et la prise en charge RTL, ALTCHA offre une expérience fluide dans plus de 50 langues à tous.
Une taille de bundle plus petite signifie des temps de chargement plus rapides.
Les ressources sont compressées (gzip) et minifiées.
ALTCHA avec plus de 50 langues incluses totalise 46 kB.
Un temps de chargement plus rapide signifie une meilleure expérience utilisateur.
Comment ALTCHA se charge-t-il instantanément ? En intégrant directement le widget ALTCHA dans le code de votre site avec des outils comme Vite ou Webpack.
ALTCHA est disponible en tant que package npm JavaScript.
Sécurité, conformité et performance — le tout dans une seule solution.
Sécurité
Bloquez les bots, le spam et le trafic malveillant avant qu’ils n’atteignent vos systèmes. Sentinel protège vos sites web, applications et services avec une protection on-premise que vous contrôlez entièrement.
Conformité
Respectez les exigences en matière de protection des données et de confidentialité grâce à une solution qui ne divulgue jamais d’informations sensibles à des tiers. Restez conforme au RGPD et aux normes de conformité des entreprises.
Optimisation
Réduisez les interférences, améliorez les performances et concentrez-vous sur les vrais utilisateurs. Avec le spam filtré à la source, vos analyses, vos flux de travail et vos canaux de support restent précis et efficaces.
ALTCHA Sentinel utilise une détection multicouche pour bloquer les bots en temps réel.
Défense auto-hébergée et alimentée par l’apprentissage automatique contre le spam, les bots et les attaques automatisées.
Bloquer les faux comptes créés par des bots grâce à une vérification basée sur des défis.
Se prémunir contre les attaques par force brute et les remplissages de mots de passe.
Arrêter le spam dans les formulaires de contact, sondages et soumissions sans nuire à l’expérience utilisateur.
Filtrer le spam dans les discussions et forums, réduisant le travail de modération.
Bloquer le trafic malveillant sur les services web et API pour éviter le scraping de données, la surcharge du service et l’accès non autorisé.
Éviter que le spam et les tentatives de phishing ne pénètrent dans votre système de messagerie.
ALTCHA Sentinel regorge de fonctionnalités de sécurité pour protéger vos applications et services.
Ajuste la difficulté en fonction du comportement de l’utilisateur pour bloquer efficacement les bots.
Analyse et catégorise les entrées textuelles pour détecter du contenu malveillant.
Utilise des ensembles de données d’apprentissage automatique pour améliorer la détection du spam.
Identifie et bloque les bots automatisés, crawlers et agents IA.
Signale les requêtes provenant de serveurs proxy ou du réseau TOR.
Valide les adresses e-mail pour réduire les fausses inscriptions.
Prévenir les abus en limitant les requêtes depuis une même source.
Détecte et bloque automatiquement les IP malveillantes et les URL de phishing.
Restreint l’accès en fonction de la localisation géographique de l’adresse IP.
Identifie et filtre le contenu selon la langue détectée.
Protège les soumissions de formulaires contre le spam et les attaques automatisées.
Protégez toute URL avec une page de vérification avant de rediriger les utilisateurs vers la destination.
ALTCHA fournit une protection anti-spam professionnelle pour les entreprises et organisations gouvernementales nécessitant une conformité stricte aux réglementations mondiales, notamment les normes de protection des données et l’Acte européen sur l’accessibilité (EAA). Conçu pour les organisations exigeantes en matière de sécurité, ALTCHA assure une prévention robuste du spam tout en respectant les normes les plus élevées en matière de vie privée et d’accessibilité.
ALTCHA Sentinel est une solution auto-hébergée facile à intégrer. Un essai de 30 jours commence automatiquement après l’installation.
Protection anti-spam robuste et respectueuse de la vie privée
ALTCHA propose une alternative puissante et auto-hébergée aux CAPTCHAs traditionnels, en mettant la vie privée et la transparence en priorité. En tant que solution open source, elle vous donne un contrôle total sur votre système de protection anti-spam, éliminant la dépendance envers des tiers pouvant suivre les données des utilisateurs. Contrairement aux autres solutions, ALTCHA est entièrement personnalisable, vous permettant d’adapter le mécanisme de défi à vos besoins spécifiques tout en garantissant la conformité au RGPD. Sa conception légère garantit une vérification rapide et sans friction pour les utilisateurs réels, tout en bloquant efficacement les bots — sans compromettre la vie privée des utilisateurs.
Arrêtez le spam sans compromettre la vie privée
ALTCHA - L’alternative accessible et respectueuse de la vie privée par rapport à reCAPTCHA
|ALTCHA
|reCAPTCHA
|
Vie privée
Entièrement conforme au RGPD/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL - Aucun cookie, aucun suivi, aucun serveur externe
|
|
|
Accessibilité
Conforme à WCAG/EAA - Fonctionne avec les lecteurs d’écran et technologies d’assistance
|
|
|
Expérience utilisateur
Sans frustration - Pas de puzzles visuels - Preuve-de-Travail (PoW) auto-vérifiée
|
|
|
Personnalisation
Sécurité entièrement ajustable - Personnalisez l'apparence et le comportement du widget
|
|
|
Sécurité avancée
Protection complète - ALTCHA Sentinel pour une sécurité renforcée
|
|
|
Noyau Open Source
Noyau disponible en open source (MIT) - Gratuit à utiliser et modifier avec option commerciale ALTCHA Sentinel
|
|
Découvrez les 10 raisons pour lesquelles ALTCHA est meilleur que le CAPTCHA traditionnel pour une analyse complète de la manière dont ALTCHA surpasse les solutions obsolètes en matière de confidentialité, d’utilisabilité, d’accessibilité et de sécurité.
Le widget open source et les bibliothèques d’intégration offrent une intégration gratuite d’ALTCHA pour des sites web, applications et services. Bien que le mécanisme de preuve-de-travail de la version open source offre une protection basique, ALTCHA Sentinel propose une sécurité renforcée pour des déploiements critiques.
