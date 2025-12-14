Protection anti-spam complète sur site, vous donnant un contrôle total sur vos sites web, applications et services.

ALTCHA Sentinel est un système de sécurité nouvelle génération qui arrête les bots et les menaces automatisées — sans frustrer les vrais utilisateurs. Il s’adapte intelligemment aux risques, en combinant détection avancée et vérification fluide pour protéger vos applications et services.

Sentinel fonctionne discrètement en arrière-plan, utilisant renseignements sur les menaces, apprentissage automatique et reconnaissance de motifs pour bloquer les abus. Que vous défendiez des inscriptions, des formulaires ou des API, il fournit une sécurité robuste tout en maintenant une expérience fluide et accessible pour le trafic légitime.