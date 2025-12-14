 Aller au contenu
Conforme au RGPD
Captcha et protection contre les bots

Protégez vos données et vos utilisateurs avec l’alternative centrée sur la confidentialité à reCAPTCHA. ALTCHA élimine le suivi, les cookies et le fingerprinting, offrant une sécurité robuste, accessible et conforme aux réglementations mondiales sans aucun puzzle.

100% auto-hébergé • Aucune requête externe • Aucun partage de données.
Cloudflare Turnstile

Prêt à abandonner Cloudflare Turnstile ?

Passez à ALTCHA, entièrement auto-hébergé — sans dépendances externes et sans mauvaises surprises liées aux pannes.

Protection anti-bots On-Premise
CAPTCHA open source
ALTCHA Sentinel

Protection anti-spam complète sur site, vous donnant un contrôle total sur vos sites web, applications et services.

v1.16.0 Dec 14, 2025

Commencez par un essai gratuit de 30 jours :

AWSAzureKubernetesDocker

ALTCHA Sentinel est un système de sécurité nouvelle génération qui arrête les bots et les menaces automatisées — sans frustrer les vrais utilisateurs. Il s’adapte intelligemment aux risques, en combinant détection avancée et vérification fluide pour protéger vos applications et services.

Sentinel fonctionne discrètement en arrière-plan, utilisant renseignements sur les menaces, apprentissage automatique et reconnaissance de motifs pour bloquer les abus. Que vous défendiez des inscriptions, des formulaires ou des API, il fournit une sécurité robuste tout en maintenant une expérience fluide et accessible pour le trafic légitime.

AWS

Azure

Kubernetes

Docker

ALTCHA Sentinel - Spam and Abuse Protection
ALTCHA pour WordPress V2

Protection anti-spam professionnelle avec conformité intégrée — pour la sécurité de vous et de vos utilisateurs.

Conçu pour les propriétaires de sites qui recherchent une protection fiable et invisible qui ne frustre jamais les visiteurs — avec une assistance professionnelle lorsque vous en avez besoin.

Bloque le spam instantanément, sans déranger les visiteurs
Compatible avec tous les plugins de formulaires
Aucun service tiers, aucun partage de données
Pare-feu et limitation du débit
Conçu pour les sites à fort trafic
WordPress

Captcha conforme aux normes mondiales et accessible à tous

ALTCHA est une solution auto-hébergée qui garantit la conformité avec les réglementations mondiales sur la protection des données.

UE

USA

Canada

Australie

Brésil

Inde

Chine

RGPD

Conforme au Règlement Général sur la Protection des Données.

HIPAA

Conforme à la loi américaine sur la portabilité et la responsabilité de l'assurance maladie.

CCPA

Conforme à la Californie Consumer Privacy Act.

PIPEDA/CPPA

Conforme à la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels.

LGPD

Conforme à la loi brésilienne sur la protection des données personnelles.

DPDPA

Conforme à la loi indienne sur la protection des données numériques.

PIPL

Conforme à la loi chinoise sur la protection des données personnelles.

WCAG

Conforme aux directives WCAG 2.2 pour un niveau AA.

EAA

Conforme au niveau AA WCAG 2.2, répondant à toutes les exigences d’accessibilité fixées par l’Acte européen sur l’accessibilité (EAA).

i18n

Internationalisation prenant en charge plus de 50 langues, y compris les langues de droite à gauche (RTL).

Protection adaptative

ALTCHA Sentinel propose une protection anti-spam automatisée et adaptative qui réagit dynamiquement aux nouvelles menaces.

Vérification sans friction

Le système utilise par défaut une méthode de vérification basée sur le Proof-of-Work (PoW), éliminant les puzzles visuels ou les défis perturbateurs. Cette approche équilibre sécurité et accessibilité, offrant une solution non intrusive adaptée à la plupart des utilisateurs.

Défi par code

Pour les cas identifiés comme à haut risque, la protection passe à un défi par code sécurisé. Cela inclut un composant audio, assurant ainsi la conformité aux réglementations d’accessibilité telles que l’EAA et WCAG sans compromettre la sécurité.

* Ceci est une démonstration montrant uniquement l’interface utilisateur sans fonctionnalité complète.

Compréhensible et inclusif

ALTCHA parle votre langue — littéralement. Avec des défis audio multilingues, des traductions automatiques et la prise en charge RTL, ALTCHA offre une expérience fluide dans plus de 50 langues à tous.

Taille du bundle

Une taille de bundle plus petite signifie des temps de chargement plus rapides.

ALTCHA
30 kB
CF Turnstile
85+ kB
hCaptcha
250+ kB
reCAPTCHA
300+ kB

Les ressources sont compressées (gzip) et minifiées.

ALTCHA avec plus de 50 langues incluses totalise 46 kB.

Temps de chargement

Un temps de chargement plus rapide signifie une meilleure expérience utilisateur.

ALTCHA
0 ms
CF Turnstile
300+ ms
hCaptcha
550+ ms
reCAPTCHA
1,000+ ms

Comment ALTCHA se charge-t-il instantanément ? En intégrant directement le widget ALTCHA dans le code de votre site avec des outils comme Vite ou Webpack.

ALTCHA est disponible en tant que package npm JavaScript.

L’Avantage Sentinel

Sécurité, conformité et performance — le tout dans une seule solution.

Sécurité

Bloquez les bots, le spam et le trafic malveillant avant qu’ils n’atteignent vos systèmes. Sentinel protège vos sites web, applications et services avec une protection on-premise que vous contrôlez entièrement.

Conformité

Respectez les exigences en matière de protection des données et de confidentialité grâce à une solution qui ne divulgue jamais d’informations sensibles à des tiers. Restez conforme au RGPD et aux normes de conformité des entreprises.

Optimisation

Réduisez les interférences, améliorez les performances et concentrez-vous sur les vrais utilisateurs. Avec le spam filtré à la source, vos analyses, vos flux de travail et vos canaux de support restent précis et efficaces.

Protection Multicouche

ALTCHA Sentinel utilise une détection multicouche pour bloquer les bots en temps réel.

Captcha Adaptatif
Renseignement sur les Menaces
Validation de l’Appareil
Analyse des Données Saisies
Limitation de Taux
Cas d’utilisation

Défense auto-hébergée et alimentée par l’apprentissage automatique contre le spam, les bots et les attaques automatisées.

Protection des inscriptions

Bloquer les faux comptes créés par des bots grâce à une vérification basée sur des défis.

Protection des connexions

Se prémunir contre les attaques par force brute et les remplissages de mots de passe.

Soumissions de formulaires sécurisées

Arrêter le spam dans les formulaires de contact, sondages et soumissions sans nuire à l’expérience utilisateur.

Modération de discussions et forums

Filtrer le spam dans les discussions et forums, réduisant le travail de modération.

Gestion du trafic bot

Bloquer le trafic malveillant sur les services web et API pour éviter le scraping de données, la surcharge du service et l’accès non autorisé.

Filtre anti-spam pour e-mails

Éviter que le spam et les tentatives de phishing ne pénètrent dans votre système de messagerie.

Au-delà des Captchas

ALTCHA Sentinel regorge de fonctionnalités de sécurité pour protéger vos applications et services.

Captcha adaptatif

Ajuste la difficulté en fonction du comportement de l’utilisateur pour bloquer efficacement les bots.

Classifieur de texte

Analyse et catégorise les entrées textuelles pour détecter du contenu malveillant.

Données d’entraînement

Utilise des ensembles de données d’apprentissage automatique pour améliorer la détection du spam.

Détection de bots

Identifie et bloque les bots automatisés, crawlers et agents IA.

Détection Proxy / TOR

Signale les requêtes provenant de serveurs proxy ou du réseau TOR.

Vérification e-mail

Valide les adresses e-mail pour réduire les fausses inscriptions.

Limiteur de taux

Prévenir les abus en limitant les requêtes depuis une même source.

Renseignement sur les menaces

Détecte et bloque automatiquement les IP malveillantes et les URL de phishing.

Géo-blocage IP

Restreint l’accès en fonction de la localisation géographique de l’adresse IP.

Détection de langues

Identifie et filtre le contenu selon la langue détectée.

Soumission de formulaires

Protège les soumissions de formulaires contre le spam et les attaques automatisées.

Liens et redirections

Protégez toute URL avec une page de vérification avant de rediriger les utilisateurs vers la destination.

Fait confiance à des institutions et entreprises à travers le monde
gouv.fr
gov.uk
University of London
Princeton University
samsung.com
NASA
Solutions entreprise & gouvernementales

ALTCHA fournit une protection anti-spam professionnelle pour les entreprises et organisations gouvernementales nécessitant une conformité stricte aux réglementations mondiales, notamment les normes de protection des données et l’Acte européen sur l’accessibilité (EAA). Conçu pour les organisations exigeantes en matière de sécurité, ALTCHA assure une prévention robuste du spam tout en respectant les normes les plus élevées en matière de vie privée et d’accessibilité.

Intégration facile

ALTCHA Sentinel est une solution auto-hébergée facile à intégrer. Un essai de 30 jours commence automatiquement après l’installation.

  1. Installer sur votre infrastructure
  2. Ajouter le widget à votre site

Guides de migration :

Exemples

Voir des exemples d’intégration d’ALTCHA avec différents frameworks frontend :

React
Vue
Svelte
Solid
Lit
Angular

Widgets

Ajoutez le widget ALTCHA à votre site web ou application :

Web
Flutter
React Native

Bibliothèques serveur

Sur votre backend (serveur), vérifiez la charge utile ALTCHA pour valider les interactions utilisateur et les soumissions de formulaires :

TypeScript
PHP
Go
Python
Java
Ruby
Elixir
Community libraries: C# Clojure Rust

Plugins

Vous trouverez davantage d’informations sur les bibliothèques et plugins communautaires dans la documentation Intégrations.

WordPress

Drupal

Contao

TYPO3

October CMS

Protection anti-spam robuste et respectueuse de la vie privée

ALTCHA propose une alternative puissante et auto-hébergée aux CAPTCHAs traditionnels, en mettant la vie privée et la transparence en priorité. En tant que solution open source, elle vous donne un contrôle total sur votre système de protection anti-spam, éliminant la dépendance envers des tiers pouvant suivre les données des utilisateurs. Contrairement aux autres solutions, ALTCHA est entièrement personnalisable, vous permettant d’adapter le mécanisme de défi à vos besoins spécifiques tout en garantissant la conformité au RGPD. Sa conception légère garantit une vérification rapide et sans friction pour les utilisateurs réels, tout en bloquant efficacement les bots — sans compromettre la vie privée des utilisateurs.

ALTCHA vs Captcha Comparison

ALTCHA vs Captcha Comparison - Protection et conformité

Arrêtez le spam sans compromettre la vie privée

ALTCHA - L’alternative accessible et respectueuse de la vie privée par rapport à reCAPTCHA

ALTCHA reCAPTCHA
Vie privée

Entièrement conforme au RGPD/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL - Aucun cookie, aucun suivi, aucun serveur externe
Accessibilité

Conforme à WCAG/EAA - Fonctionne avec les lecteurs d’écran et technologies d’assistance
Expérience utilisateur

Sans frustration - Pas de puzzles visuels - Preuve-de-Travail (PoW) auto-vérifiée
Personnalisation

Sécurité entièrement ajustable - Personnalisez l'apparence et le comportement du widget
Sécurité avancée

Protection complète - ALTCHA Sentinel pour une sécurité renforcée
Noyau Open Source

Noyau disponible en open source (MIT) - Gratuit à utiliser et modifier avec option commerciale ALTCHA Sentinel

Découvrez les 10 raisons pour lesquelles ALTCHA est meilleur que le CAPTCHA traditionnel pour une analyse complète de la manière dont ALTCHA surpasse les solutions obsolètes en matière de confidentialité, d’utilisabilité, d’accessibilité et de sécurité.

Open Source vs ALTCHA Sentinel

Le widget open source et les bibliothèques d’intégration offrent une intégration gratuite d’ALTCHA pour des sites web, applications et services. Bien que le mécanisme de preuve-de-travail de la version open source offre une protection basique, ALTCHA Sentinel propose une sécurité renforcée pour des déploiements critiques.

Débuter avec ALTCHA

Auto-hébergement Sentinel
Sentinel propose une plateforme de protection anti-spam puissante avec un déploiement simple basé sur Docker. Commencez avec Sentinel.

Noyau Open Source
Explorez notre alternative CAPTCHA gratuite et open source. Apprenez à l’intégrer.

