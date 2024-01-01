 Saltearse al contenido
This website and related services are operated by:

BAU Software s.r.o.
Lidicka 700/19
Brno 602 00
Czechia

bausw.com

VAT Identification Number

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

CZ19414480

Contact

Email:

Legal Representative and Responsible for Content

According to § 55 Abs. 2 RStV.

Daniel Regeci

