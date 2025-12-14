 Saltearse al contenido
ALTCHA ALTCHA ALTCHA
Captcha con cumplimiento del RGPD Captcha con cumplimiento del RGPD

Captcha y protección contra bots compatibles con el RGPD

Protege tus datos y usuarios con la alternativa centrada en la privacidad a reCAPTCHA. ALTCHA elimina el rastreo, las cookies y el fingerprinting, ofreciendo una seguridad sólida, accesible y conforme a normativas globales sin ningún tipo de rompecabezas.

100% autoalojado • Sin llamadas externas • Sin intercambio de datos.
Empezar Para empresas

Cloudflare Turnstile

¿Listo para dejar atrás Cloudflare Turnstile?

Pásate a ALTCHA totalmente autoalojado — sin dependencias externas y sin sorpresas por caídas.

Protección contra bots On-Premise
CAPTCHA de código abierto
ALTCHA Sentinel

Protección completa contra el spam en servidores propios, dándole control total sobre sitios web, aplicaciones y servicios.

v1.16.0 Dec 14, 2025

Empiece con una prueba gratuita de 30 días:

AWSAzureKubernetesDocker

ALTCHA Sentinel es un sistema de seguridad de nueva generación que detiene bots y amenazas automatizadas — sin molestar a los usuarios reales. Se adapta de forma inteligente a los riesgos, combinando detección avanzada con verificación fluida para mantener protegidas sus aplicaciones y servicios.

Sentinel trabaja de manera silenciosa en segundo plano, utilizando inteligencia sobre amenazas, aprendizaje automático y reconocimiento de patrones para bloquear abusos. Ya sea protegiendo registros, formularios o APIs, ofrece seguridad sólida mientras mantiene una experiencia fluida y accesible para el tráfico legítimo.

AWS

Azure

Kubernetes

Docker

ALTCHA Sentinel - Protección contra Spam y Abusos
ALTCHA para WordPress V2

Protección profesional contra el spam con cumplimiento integrado — manteniendo seguros a ti y a tus usuarios.

Diseñado para propietarios de sitios que buscan una protección fiable e invisible que nunca frustre a los visitantes — con soporte profesional cuando lo necesites.

Bloquea el spam al instante, sin molestar a los visitantes
Compatible con cualquier plugin de formularios
Sin servicios de terceros, sin intercambio de datos
Cortafuegos y limitación de velocidad
Diseñado para sitios web con alto tráfico
Más información Instalar complemento
WordPress

Captcha con cumplimiento global y accesibilidad universal

ALTCHA es una solución autohospedada que garantiza cumplimiento con regulaciones de protección de datos y accesibilidad a nivel mundial.

UE

EE.UU.

Canadá

Australia

Brasil

India

China

RGPD

Conforme al Reglamento General de Protección de Datos.

HIPAA

Conforme a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico.

CCPA

Conforme a la Ley de Privacidad del Consumidor de California.

PIPEDA/CPPA

Conforme a la Ley Canadiense de Protección de la Información Personal.

LGPD

Conforme a la Ley General de Protección de Datos de Brasil.

DPDPA

Conforme a la Ley India de Protección de Datos Personales Digitales.

PIPL

Conforme a la Ley China de Protección de Información Personal.

WCAG

Cumple con las directrices WCAG 2.2 para conformidad nivel AA.

EAA

Totalmente conforme a WCAG 2.2 Nivel AA, cumpliendo todos los requisitos de accesibilidad bajo la Ley Europea de Accesibilidad (EAA).

i18n

Internacionalización con soporte para más de 50 idiomas, incluyendo soporte RTL (derecha a izquierda).

Protección Adaptativa

Verificación Sin Fricción

El sistema utiliza por defecto un método de verificación Proof-of-Work (PoW), eliminando acertijos visuales o desafíos disruptivos. Este enfoque equilibra seguridad y accesibilidad, ofreciendo una solución discreta adecuada para la mayoría de los usuarios.

Desafío de Código

Para casos marcados como de alto riesgo, la protección se eleva a un desafío de código seguro. Esto incluye un componente de audio, asegurando cumplimiento con regulaciones de accesibilidad como EAA y WCAG sin comprometer la seguridad.

* Esta es una demostración que muestra solo la interfaz de usuario sin funcionalidad completa.

Comprensible e Inclusivo

ALTCHA habla tu idioma — literalmente. Con desafíos de código multilingües, traducciones automáticas y soporte RTL, ALTCHA ofrece una experiencia fluida en más de 50 idiomas para todos.

Tamaño del Paquete

Paquete pequeño, carga rápida.

ALTCHA
30 kB
CF Turnstile
85+ kB
hCaptcha
250+ kB
reCAPTCHA
300+ kB

Los archivos están comprimidos con gzip y minimizados.

ALTCHA con más de 50 idiomas incluidos ocupa un total de 46 kB.

Tiempo de Carga

Carga rápida, mejor experiencia.

ALTCHA
0 ms
CF Turnstile
300+ ms
hCaptcha
550+ ms
reCAPTCHA
1,000+ ms

¿Cómo carga ALTCHA al instante? Integrando el widget de ALTCHA directamente en el código de tu sitio web usando herramientas como Vite o Webpack.

ALTCHA está disponible como un paquete npm de JavaScript.

La Ventaja de Sentinel

Seguridad, cumplimiento y rendimiento — todo en una sola solución.

Seguridad

Bloquea bots, spam y tráfico malicioso antes de que llegue a tus sistemas. Sentinel protege tus sitios web, aplicaciones y servicios con protección on-premise que controlas totalmente.

Cumplimiento

Cumple con los requisitos de protección de datos y privacidad con una solución que nunca filtra información sensible a terceros. Mantente alineado con el RGPD y con los estándares de cumplimiento empresarial.

Optimización

Reduce el ruido, mejora el rendimiento y céntrate en los usuarios reales. Con el spam filtrado desde el origen, tus analíticas, flujos de trabajo y canales de soporte se mantienen precisos y eficientes.

Protección en Múltiples Capas

ALTCHA Sentinel aplica una detección en múltiples capas para detener bots en tiempo real.

Captcha Adaptativo
Inteligencia de Amenazas
Validación del Dispositivo
Análisis de Datos de Entrada
Limitación de Frecuencia
Casos de Uso

Defensa autohospedada y basada en aprendizaje automático contra spam, bots y ataques automatizados.

Protección en Registro de Usuarios

Bloquea cuentas falsas y creación automatizada con verificación basada en desafíos.

Protección de Inicio de Sesión

Defiende contra ataques de fuerza bruta y relleno de credenciales.

Envío Seguro de Formularios

Detén el spam en formularios de contacto, encuestas y envíos sin afectar la experiencia del usuario.

Moderación de Chat y Foros

Filtra spam en discusiones y foros, reduciendo la carga de moderación.

Gestión de Tráfico Bot

Bloquea tráfico malicioso en servicios web y APIs para evitar extracción de datos, sobrecarga y acceso no autorizado.

Filtro de Spam por Correo

Mantén fuera del correo entrante intentos de phishing y spam.

Más Allá de los Captchas

ALTCHA Sentinel viene cargado con funciones de seguridad que te ayudan a proteger tus aplicaciones y servicios.

CAPTCHA Adaptativo

Ajusta la dificultad según el comportamiento del usuario para bloquear bots eficazmente.

Clasificador de Texto

Analiza y categoriza entradas de texto para contenido malicioso.

Datos de Entrenamiento

Usa conjuntos de datos de aprendizaje automático para mejorar la detección de spam.

Detección de Bots

Identifica y bloquea bots automatizados, crawlers y agentes de IA.

Detección de Proxy/TOR

Marca solicitudes desde servidores proxy o redes TOR.

Verificación de Email

Valida direcciones de correo electrónico para reducir registros falsos.

Limitador de Tasa

Evita abusos limitando solicitudes desde una misma fuente.

Inteligencia de amenazas

Detecta y bloquea automáticamente IPs maliciosas y URLs de phishing.

Geolocalización IP

Restringe el acceso según la ubicación geográfica de las direcciones IP.

Detección de Idioma

Identifica y filtra contenido según el idioma detectado.

Envío de Formularios

Protege envíos de formularios contra spam y ataques automatizados.

Enlaces y redirecciones

Protege cualquier URL con una página de verificación antes de redirigir a los usuarios al destino.

Confían en Nosotros Instituciones y Empresas en todo el Mundo
gouv.fr
gov.uk
University of London
Princeton University
samsung.com
NASA
Soluciones Empresariales y Gubernamentales

ALTCHA proporciona protección contra spam de grado empresarial para negocios y organizaciones gubernamentales que requieren cumplir con normativas globales, incluyendo estándares de protección de datos y la Ley Europea de Accesibilidad (EAA). Diseñado para empresas conscientes de la seguridad, ALTCHA garantiza prevención robusta de spam cumpliendo los máximos estándares de privacidad y accesibilidad.

Más información

Integración sencilla

ALTCHA Sentinel es una solución autohospedada con integración sencilla. Una prueba de 30 días comienza automáticamente tras la instalación.

  1. Instala en tu infraestructura
  2. Añade el widget a tu sitio

Guías de migración:

Ejemplos

Consulta ejemplos de configuración de ALTCHA con distintos frameworks front-end:

React
Vue
Svelte
Solid
Lit
Angular

Widgets

Agrega el widget de ALTCHA a tu sitio web o aplicación:

Web
Flutter
React Native

Bibliotecas del servidor

En tu backend (servidor), verifica el payload de ALTCHA para validar las interacciones de los usuarios y el envío de formularios:

TypeScript
PHP
Go
Python
Java
Ruby
Elixir
Community libraries: C# Clojure Rust

Plugins

Visita la documentación de integraciones para más librerías y plugins desarrollados por la comunidad.

WordPress

Drupal

Contao

TYPO3

October CMS

Protección Robusta contra Spam y Privacidad

ALTCHA ofrece una potente alternativa autohospedada a los CAPTCHAs tradicionales, priorizando la privacidad y transparencia. Como solución de código abierto, te da control total sobre tu sistema de protección contra spam, eliminando la dependencia de terceros que podrían rastrear datos de usuarios.

A diferencia de otras opciones, ALTCHA es completamente personalizable, permitiéndote adaptar el mecanismo de desafío a tus necesidades específicas, garantizando cumplimiento con RGPD. Su diseño ligero asegura una verificación rápida y sin fricciones para usuarios reales, bloqueando efectivamente bots — todo sin comprometer la privacidad del usuario.

Comparativa ALTCHA vs CAPTCHA

Comparativa ALTCHA vs CAPTCHA - Protección y Cumplimiento Normativo

Detén el Spam Sin Comprometer la Privacidad

ALTCHA - La alternativa accesible y centrada en privacidad frente a reCAPTCHA

ALTCHA reCAPTCHA
Privacidad

Cumple plenamente con RGPD/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL - Sin cookies, sin rastreo, sin servidores externos
Accesibilidad

Cumple con WCAG/EAA - Funciona con lectores de pantalla y tecnología asistiva
Experiencia de Usuario

Sin frustraciones - Sin acertijos visuales - Verificación autocomprobable Proof-of-Work
Personalización

Seguridad ajustable - Personaliza comportamiento y apariencia del widget
Seguridad Avanzada

Protección integral - ALTCHA Sentinel para mayor seguridad
Núcleo de Código Abierto

Disponible como código abierto (MIT) - Gratis para usar y modificar, con opción comercial ALTCHA Sentinel

Consulta 10 razones por las que ALTCHA es mejor que el CAPTCHA tradicional para ver un desglose completo de cómo ALTCHA supera a las soluciones obsoletas en privacidad, usabilidad, accesibilidad y seguridad.

Código Abierto vs ALTCHA Sentinel

El widget y las librerías de integración de código abierto ofrecen integración gratuita de ALTCHA para sitios web, apps y servicios. Mientras que la versión de código abierto usa Proof-of-Work básico, ALTCHA Sentinel ofrece seguridad avanzada para implementaciones críticas.

Comienza
con ALTCHA

Autohospedar Sentinel
Sentinel proporciona una poderosa plataforma de protección contra spam con fácil despliegue basado en Docker. Empieza con Sentinel.

Núcleo de Código Abierto
Explora nuestra alternativa gratuita y de código abierto a CAPTCHA. Aprende cómo integrarlo.

Deutsch English Español Français Italiano Português

Copyright © 2024 Altcha.org - Dedicated to Privacy.

ALTCHA ® is a trademark registered in EU.

Do you like ALTCHA?
Support us by giving us a star on GitHub!

Project sponsored by BAUSW.com - Digital Construction Site Diary, promoting transparency and trust in construction projects with real-time documentation.

Open Source Captcha Accessible Captcha Invisible Captcha Better Captcha Alternative reCAPTCHA Alternative
Proof-of-work Captcha User-Friendly Captcha What is Captcha?
Privacy Policy Impresssum Legal Compliance European Accessibility Act 2025 Security Security Advisory Vulnerability Reporting Pricing FAQ Contact
Examples: React Captcha Example Angular Captcha Example WordPress Captcha
SaaS: Sign-in Terms of Service Status
ALTCHA is made in Europe.

OSS hosted on GitHub • Website made with Astro Starlight.