ALTCHA Sentinel es un sistema de seguridad de nueva generación que detiene bots y amenazas automatizadas — sin molestar a los usuarios reales. Se adapta de forma inteligente a los riesgos, combinando detección avanzada con verificación fluida para mantener protegidas sus aplicaciones y servicios.
Sentinel trabaja de manera silenciosa en segundo plano, utilizando inteligencia sobre amenazas, aprendizaje automático y reconocimiento de patrones para bloquear abusos. Ya sea protegiendo registros, formularios o APIs, ofrece seguridad sólida mientras mantiene una experiencia fluida y accesible para el tráfico legítimo.
Protección profesional contra el spam con cumplimiento integrado — manteniendo seguros a ti y a tus usuarios.
Diseñado para propietarios de sitios que buscan una protección fiable e invisible que nunca frustre a los visitantes — con soporte profesional cuando lo necesites.
Captcha con cumplimiento global y accesibilidad universal
ALTCHA es una solución autohospedada que garantiza cumplimiento con regulaciones de protección de datos y accesibilidad a nivel mundial.
Conforme al Reglamento General de Protección de Datos.
Conforme a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico.
Conforme a la Ley de Privacidad del Consumidor de California.
Conforme a la Ley Canadiense de Protección de la Información Personal.
Conforme a la Ley General de Protección de Datos de Brasil.
Conforme a la Ley India de Protección de Datos Personales Digitales.
Conforme a la Ley China de Protección de Información Personal.
Cumple con las directrices WCAG 2.2 para conformidad nivel AA.
Totalmente conforme a WCAG 2.2 Nivel AA, cumpliendo todos los requisitos de accesibilidad bajo la Ley Europea de Accesibilidad (EAA).
Internacionalización con soporte para más de 50 idiomas, incluyendo soporte RTL (derecha a izquierda).
Verificación Sin Fricción
El sistema utiliza por defecto un método de verificación Proof-of-Work (PoW), eliminando acertijos visuales o desafíos disruptivos. Este enfoque equilibra seguridad y accesibilidad, ofreciendo una solución discreta adecuada para la mayoría de los usuarios.
Desafío de Código
Para casos marcados como de alto riesgo, la protección se eleva a un desafío de código seguro. Esto incluye un componente de audio, asegurando cumplimiento con regulaciones de accesibilidad como EAA y WCAG sin comprometer la seguridad.
ALTCHA habla tu idioma — literalmente. Con desafíos de código multilingües, traducciones automáticas y soporte RTL, ALTCHA ofrece una experiencia fluida en más de 50 idiomas para todos.
Paquete pequeño, carga rápida.
Los archivos están comprimidos con gzip y minimizados.
ALTCHA con más de 50 idiomas incluidos ocupa un total de 46 kB.
Carga rápida, mejor experiencia.
¿Cómo carga ALTCHA al instante? Integrando el widget de ALTCHA directamente en el código de tu sitio web usando herramientas como Vite o Webpack.
ALTCHA está disponible como un paquete npm de JavaScript.
Seguridad, cumplimiento y rendimiento — todo en una sola solución.
Seguridad
Bloquea bots, spam y tráfico malicioso antes de que llegue a tus sistemas. Sentinel protege tus sitios web, aplicaciones y servicios con protección on-premise que controlas totalmente.
Cumplimiento
Cumple con los requisitos de protección de datos y privacidad con una solución que nunca filtra información sensible a terceros. Mantente alineado con el RGPD y con los estándares de cumplimiento empresarial.
Optimización
Reduce el ruido, mejora el rendimiento y céntrate en los usuarios reales. Con el spam filtrado desde el origen, tus analíticas, flujos de trabajo y canales de soporte se mantienen precisos y eficientes.
ALTCHA Sentinel aplica una detección en múltiples capas para detener bots en tiempo real.
Defensa autohospedada y basada en aprendizaje automático contra spam, bots y ataques automatizados.
Bloquea cuentas falsas y creación automatizada con verificación basada en desafíos.
Defiende contra ataques de fuerza bruta y relleno de credenciales.
Detén el spam en formularios de contacto, encuestas y envíos sin afectar la experiencia del usuario.
Filtra spam en discusiones y foros, reduciendo la carga de moderación.
Bloquea tráfico malicioso en servicios web y APIs para evitar extracción de datos, sobrecarga y acceso no autorizado.
Mantén fuera del correo entrante intentos de phishing y spam.
ALTCHA Sentinel viene cargado con funciones de seguridad que te ayudan a proteger tus aplicaciones y servicios.
Ajusta la dificultad según el comportamiento del usuario para bloquear bots eficazmente.
Analiza y categoriza entradas de texto para contenido malicioso.
Usa conjuntos de datos de aprendizaje automático para mejorar la detección de spam.
Identifica y bloquea bots automatizados, crawlers y agentes de IA.
Marca solicitudes desde servidores proxy o redes TOR.
Valida direcciones de correo electrónico para reducir registros falsos.
Evita abusos limitando solicitudes desde una misma fuente.
Detecta y bloquea automáticamente IPs maliciosas y URLs de phishing.
Restringe el acceso según la ubicación geográfica de las direcciones IP.
Identifica y filtra contenido según el idioma detectado.
Protege envíos de formularios contra spam y ataques automatizados.
Protege cualquier URL con una página de verificación antes de redirigir a los usuarios al destino.
ALTCHA proporciona protección contra spam de grado empresarial para negocios y organizaciones gubernamentales que requieren cumplir con normativas globales, incluyendo estándares de protección de datos y la Ley Europea de Accesibilidad (EAA). Diseñado para empresas conscientes de la seguridad, ALTCHA garantiza prevención robusta de spam cumpliendo los máximos estándares de privacidad y accesibilidad.
ALTCHA Sentinel es una solución autohospedada con integración sencilla. Una prueba de 30 días comienza automáticamente tras la instalación.
Guías de migración:
Ejemplos
Consulta ejemplos de configuración de ALTCHA con distintos frameworks front-end:
Widgets
Agrega el widget de ALTCHA a tu sitio web o aplicación:
Bibliotecas del servidor
En tu backend (servidor), verifica el payload de ALTCHA para validar las interacciones de los usuarios y el envío de formularios:
Plugins
Visita la documentación de integraciones para más librerías y plugins desarrollados por la comunidad.
Protección Robusta contra Spam y Privacidad
ALTCHA ofrece una potente alternativa autohospedada a los CAPTCHAs tradicionales, priorizando la privacidad y transparencia. Como solución de código abierto, te da control total sobre tu sistema de protección contra spam, eliminando la dependencia de terceros que podrían rastrear datos de usuarios.
A diferencia de otras opciones, ALTCHA es completamente personalizable, permitiéndote adaptar el mecanismo de desafío a tus necesidades específicas, garantizando cumplimiento con RGPD. Su diseño ligero asegura una verificación rápida y sin fricciones para usuarios reales, bloqueando efectivamente bots — todo sin comprometer la privacidad del usuario.
Detén el Spam Sin Comprometer la Privacidad
ALTCHA - La alternativa accesible y centrada en privacidad frente a reCAPTCHA
|ALTCHA
|reCAPTCHA
|
Privacidad
Cumple plenamente con RGPD/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL - Sin cookies, sin rastreo, sin servidores externos
|
|
|
Accesibilidad
Cumple con WCAG/EAA - Funciona con lectores de pantalla y tecnología asistiva
|
|
|
Experiencia de Usuario
Sin frustraciones - Sin acertijos visuales - Verificación autocomprobable Proof-of-Work
|
|
|
Personalización
Seguridad ajustable - Personaliza comportamiento y apariencia del widget
|
|
|
Seguridad Avanzada
Protección integral - ALTCHA Sentinel para mayor seguridad
|
|
|
Núcleo de Código Abierto
Disponible como código abierto (MIT) - Gratis para usar y modificar, con opción comercial ALTCHA Sentinel
|
|
Consulta 10 razones por las que ALTCHA es mejor que el CAPTCHA tradicional para ver un desglose completo de cómo ALTCHA supera a las soluciones obsoletas en privacidad, usabilidad, accesibilidad y seguridad.
El widget y las librerías de integración de código abierto ofrecen integración gratuita de ALTCHA para sitios web, apps y servicios. Mientras que la versión de código abierto usa Proof-of-Work básico, ALTCHA Sentinel ofrece seguridad avanzada para implementaciones críticas.
Comienza
con ALTCHA
