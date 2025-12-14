DSGVO-konformer
Captcha- und Bot-Schutz
100% selbst gehostet • Keine externen Aufrufe • Keine Datenweitergabe.
Bereit, Cloudflare Turnstile hinter dir zu lassen?
Geh mit ALTCHA vollständig selbstgehostet — ohne externe Abhängigkeiten, ohne Ausfallrisiken.
Vollständiger On-Premise Spam-Schutz, der Ihnen die volle Kontrolle über Websites, Apps und Dienste gibt.
Starten Sie mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion:
ALTCHA Sentinel ist ein Sicherheitssystem der nächsten Generation, das Bots und automatisierte Bedrohungen stoppt – ohne echte Benutzer zu frustrieren. Es passt sich intelligent an Risiken an und kombiniert fortschrittliche Erkennung mit nahtloser Verifizierung, um Ihre Apps und Dienste zu schützen.
Sentinel arbeitet unauffällig im Hintergrund und nutzt Bedrohungsinformationen, Maschinelles Lernen und Mustererkennung, um Missbrauch zu blockieren. Ob Sie Anmeldungen, Formulare oder APIs schützen – es bietet robuste Sicherheit und sorgt gleichzeitig für ein flüssiges und barrierefreies Nutzererlebnis.
Professioneller Spam-Schutz mit integrierter Compliance — für die Sicherheit von Ihnen und Ihren Nutzern.
Entwickelt für Website-Betreiber, die zuverlässigen, unsichtbaren Schutz wünschen, der Besucher nie frustriert — mit professionellem Support, wenn Sie ihn brauchen.
Captcha mit globaler Konformität und universeller Barrierefreiheit
ALTCHA ist eine selbstgehostete Lösung, die Konformität mit Datenschutz- und Barrierefreiheitsvorschriften weltweit sicherstellt.
Konform mit der Datenschutz-Grundverordnung.
Konform mit dem Health Insurance Portability and Accountability Act.
Konform mit dem California Consumer Privacy Act.
Konform mit dem kanadischen Consumer Privacy Protection Act.
Konform mit dem brasilianischen General Data Protection Law.
Konform mit Indiens Digital Personal Data Protection Act.
Konform mit dem Personendatenrecht der Volksrepublik China.
Einhaltung der WCAG 2.2-Richtlinien auf AA-Niveau.
Vollständig konform mit WCAG 2.2 Level AA und erfüllt alle Zugänglichkeitsanforderungen des Europäischen Gesetzes zur Barrierefreiheit (EAA).
Internationalisierung mit Unterstützung für über 50 Sprachen, einschließlich RTL (Rechts-nach-Links)-Unterstützung.
ALTCHA Sentinel liefert automatisierten, adaptiven Spam-Schutz, der dynamisch auf neue Bedrohungen reagiert.
Reibungslose Verifikation
Das System verwendet standardmäßig eine Proof-of-Work (PoW) Verifikationsmethode, wodurch visuelle Rätsel oder störende Herausforderungen entfallen. Dieser Ansatz vereint Sicherheit und Barrierefreiheit in einer unauffälligen Lösung, die für die meisten Benutzer geeignet ist.
Für Fälle, die als Hochrisiko eingestuft werden, wird der Schutz auf eine sichere Code-Herausforderung eskaliert. Diese enthält auch einen Audioteil, um die Einhaltung von Barrierefreiheitsvorschriften wie EAA und WCAG ohne Kompromisse bei der Sicherheit sicherzustellen.
* Dies ist eine Demonstration, die nur die Benutzeroberfläche zeigt, jedoch nicht die volle Funktionalität.
ALTCHA spricht Ihre Sprache – buchstäblich. Mit mehrsprachigen Audio-Code-Herausforderungen, automatischen Übersetzungen und Unterstützung für Schrift von rechts nach links (RTL) bietet ALTCHA ein nahtloses Erlebnis in über 50 Sprachen für alle.
Eine kleinere Bundle-Größe bedeutet schnellere Ladezeiten.
Assets sind gzipped und minimiert. ALTCHA mit Unterstützung für über 50 Sprachen ist nur 46 kB groß.
Schnellere Ladezeiten sorgen für eine bessere Benutzererfahrung.
Wie lädt ALTCHA sofort? Durch direktes Einbinden des ALTCHA-Widgets in den Code deiner Website mit Tools wie Vite oder Webpack.
ALTCHA ist als JavaScript-npm-Paket verfügbar.
Sicherheit, Compliance und Leistung — alles in einer Lösung.
Sicherheit
Blockieren Sie Bots, Spam und schädlichen Datenverkehr, bevor dieser Ihre Systeme erreicht. Sentinel schützt Ihre Websites, Apps und Dienste mit On-Premise-Schutz, den Sie vollständig kontrollieren.
Compliance
Erfüllen Sie Anforderungen an Datenschutz und Privatsphäre mit einer Lösung, die niemals sensible Informationen an Dritte weitergibt. Bleiben Sie konform mit der DSGVO und unternehmensweiten Compliance-Standards.
Optimierung
Reduzieren Sie Störungen, verbessern Sie die Leistung und konzentrieren Sie sich auf echte Nutzer. Mit Spam, der direkt an der Quelle gefiltert wird, bleiben Ihre Analysen, Workflows und Support-Kanäle präzise und effizient.
ALTCHA Sentinel nutzt eine mehrschichtige Erkennung, um Bots in Echtzeit zu stoppen.
Selbstgehosteter, maschinell lernender Schutz gegen Spam, Bots und automatisierte Angriffe.
Verhindert gefälschte Registrierungen und durch Bots erstellte Konten durch challengebasierte Verifikation.
Schützt vor Credential Stuffing und Brute-Force-Angriffen auf Login-Systeme.
Stoppt Spam in Kontaktformularen, Umfragen und Übermittlungen, ohne die Benutzererfahrung einzuschränken.
Filtert Spam in Diskussionen und Foren, reduziert Moderationsaufwand.
Blockiert bösartigen Bot-Traffic über Webdienste und APIs, verhindert Datenscraping, Dienstüberlastung und unbefugten Zugriff.
Halten Sie Spam und Phishing-Versuche von Ihrem E-Mail-System fern.
ALTCHA Sentinel ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Ihnen helfen, Ihre Anwendungen und Dienste zu schützen.
Passen die Schwierigkeit basierend auf dem Benutzerverhalten an, um Bots effektiv zu blockieren.
Analysiert und kategorisiert Texteingaben nach schädlichem Inhalt.
Nutzt Datensätze für maschinelles Lernen, um die Spam-Erkennung zu verbessern.
Identifiziert und blockiert automatisierte Bots, Crawler und KI-Agenten.
Markiert Anfragen von Proxy-Servern oder TOR-Netzwerken.
Überprüft E-Mail-Adressen, um gefälschte Registrierungen zu reduzieren.
Verhindert Missbrauch, indem Anfragen von einer Quelle begrenzt werden.
Erkennt und blockiert automatisch bösartige IPs und Phishing-URLs.
Beschränkt den Zugriff basierend auf dem geografischen Standort der IP-Adresse.
Erkennt und filtert Inhalte basierend auf erkannten Sprachen.
Schützt Formularübermittlungen vor Spam und automatischen Angriffen.
Schützen Sie jede URL mit einer Verifizierungsseite, bevor Benutzer zur Zielseite weitergeleitet werden.
ALTCHA bietet enterprisefähigen Anti-Spam-Schutz für Unternehmen und Regierungsorganisationen, die eine strengen Einhaltung globaler Regularien benötigen, einschließlich Datenschutzstandards und dem Europäischen Gesetz zur Barrierefreiheit (EAA). Entworfen für datenschutzorientierte Unternehmen, stellt ALTCHA robusten Schutz vor Spam bereit, während die höchsten Standards für Datenschutz und Barrierefreiheit gewahrt bleiben.
ALTCHA Sentinel ist eine selbstgehostete Lösung mit einfacher Integration. Eine 30-Tage-Testphase beginnt automatisch nach der Installation.
- Installation auf Ihrer Infrastruktur
- Fügen Sie das Widget zu Ihrer Website hinzu
Migrationsanleitungen:
Beispiele
Sehen Sie Beispiele für die Einrichtung von ALTCHA mit verschiedenen Frontend-Frameworks:
Widgets
Füge das ALTCHA-Widget zu deiner Website oder App hinzu:
Serverbibliotheken
In deinem Backend (Server), verifiziere das ALTCHA-Payload, um Benutzerinteraktionen und Formularübermittlungen zu validieren:
Plugins
Besuchen Sie die Dokumentation zu den Integrationen, um weitere communityentwickelte Bibliotheken und Plugins kennenzulernen.
Robuster Spam-Schutz und Datenschutz
ALTCHA bietet eine leistungsstarke, selbstgehostete Alternative zu traditionellen CAPTCHAs und legt dabei Wert auf Privatsphäre und Transparenz. Als Open-Source-Lösung gibt sie Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr Spam-Schutzsystem und eliminiert Abhängigkeiten von Drittanbietern, die möglicherweise Benutzerdaten tracken. Anders als andere Optionen ist ALTCHA vollständig anpassbar, sodass Sie den Herausforderungsmechanismus Ihren spezifischen Anforderungen anpassen können, während gleichzeitig die Einhaltung der DSGVO gewährleistet bleibt. Durch das leichte Design wird eine schnelle, reibungslose Verifikation für echte Benutzer ermöglicht, während Bots effektiv blockiert werden – alles ohne Beeinträchtigung der Privatsphäre der Benutzer.
Stoppen Sie Spam, ohne den Datenschutz zu beeinträchtigen
ALTCHA – Die barrierefreie, datenschutzfreundliche Alternative zu reCAPTCHA
|ALTCHA
|reCAPTCHA
|
Datenschutz
Vollständig DSGVO/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL konform – Keine Cookies, kein Tracking, keine externen Server
|
|
|
Barrierefreiheit
WCAG/EAA konform – Funktioniert mit Screenreadern und Hilfstechnologien
|
|
|
Benutzererfahrung
Frustrationsfrei – Keine visuellen Rätsel – Selbstverifizierender Proof-of-Work
|
|
|
Anpassbarkeit
Vollständig anpassbare Sicherheit – Erscheinungsbild und Verhalten des Widgets anpassen
|
|
|
Erweiterte Sicherheit
Umfassender Schutz – ALTCHA Sentinel für erweiterte Sicherheit
|
|
|
Open-Source-Kern
Der Kern ist als Open-Source (MIT) verfügbar – Kostenlos nutzbar und modifizierbar mit optional kommerziellem ALTCHA Sentinel
|
|
Sieh dir 10 Gründe, warum ALTCHA besser ist als herkömmliche CAPTCHAs an – eine vollständige Übersicht darüber, wie ALTCHA veraltete Lösungen in den Bereichen Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit und Sicherheit übertrifft.
Der Open-Source-Widget und Integration Libraries bieten eine kostenlose Integration von ALTCHA für Websites, Anwendungen und Dienste. Während der Open-Source Teil mit einem Proof-of-Work-Mechanismus grundlegenden Schutz bietet, liefert ALTCHA Sentinel erweiterte Sicherheit für missionkritische Einsätze.
Loslegen
mit ALTCHA
Copyright © 2024 Altcha.org - Dedicated to Privacy.
ALTCHA ® is a trademark registered in EU.
Do you like ALTCHA?
Support us by giving us a star on GitHub!
Project sponsored by BAUSW.com - Digital Construction Site Diary, promoting transparency and trust in construction projects with real-time documentation.
OSS hosted on GitHub • Website made with Astro Starlight.