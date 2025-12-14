 Zum Inhalt springen
ALTCHA ALTCHA ALTCHA
Captcha mit DSGVO-Konformität Captcha mit DSGVO-Konformität

DSGVO-konformer
Captcha- und Bot-Schutz

Schützen Sie Ihre Daten und Nutzer mit der datenschutzorientierten Alternative zu reCAPTCHA. ALTCHA kommt ohne Tracking, Cookies und Fingerprinting aus und bietet robuste, barrierefreie und weltweit konforme Sicherheit – ganz ohne Rätsel.

100% selbst gehostet • Keine externen Aufrufe • Keine Datenweitergabe.
Jetzt starten Für Unternehmen

Cloudflare Turnstile

Bereit, Cloudflare Turnstile hinter dir zu lassen?

Geh mit ALTCHA vollständig selbstgehostet — ohne externe Abhängigkeiten, ohne Ausfallrisiken.

On-Premise Bot-Schutz
Open-Source CAPTCHA
ALTCHA Sentinel

Vollständiger On-Premise Spam-Schutz, der Ihnen die volle Kontrolle über Websites, Apps und Dienste gibt.

v1.16.0 Dec 14, 2025

Starten Sie mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion:

AWSAzureKubernetesDocker

ALTCHA Sentinel ist ein Sicherheitssystem der nächsten Generation, das Bots und automatisierte Bedrohungen stoppt – ohne echte Benutzer zu frustrieren. Es passt sich intelligent an Risiken an und kombiniert fortschrittliche Erkennung mit nahtloser Verifizierung, um Ihre Apps und Dienste zu schützen.

Sentinel arbeitet unauffällig im Hintergrund und nutzt Bedrohungsinformationen, Maschinelles Lernen und Mustererkennung, um Missbrauch zu blockieren. Ob Sie Anmeldungen, Formulare oder APIs schützen – es bietet robuste Sicherheit und sorgt gleichzeitig für ein flüssiges und barrierefreies Nutzererlebnis.

AWS

Azure

Kubernetes

Docker

ALTCHA Sentinel - Spam- und Missbrauchsschutz
ALTCHA für WordPress V2

Professioneller Spam-Schutz mit integrierter Compliance — für die Sicherheit von Ihnen und Ihren Nutzern.

Entwickelt für Website-Betreiber, die zuverlässigen, unsichtbaren Schutz wünschen, der Besucher nie frustriert — mit professionellem Support, wenn Sie ihn brauchen.

Blockiert Spam sofort, ohne Besucher zu stören
Kompatibel mit jedem Formular-Plugin
Keine Drittanbieter, keine Datenweitergabe
Firewall und Ratenbegrenzung
Entwickelt für Websites mit hohem Traffic
Mehr erfahren Plugin installieren
WordPress

Captcha mit globaler Konformität und universeller Barrierefreiheit

ALTCHA ist eine selbstgehostete Lösung, die Konformität mit Datenschutz- und Barrierefreiheitsvorschriften weltweit sicherstellt.

EU
USA
Kanada
Australien
Brasilien
Indien
China
DSGVO

Konform mit der Datenschutz-Grundverordnung.

HIPAA

Konform mit dem Health Insurance Portability and Accountability Act.

CCPA

Konform mit dem California Consumer Privacy Act.

PIPEDA/CPPA

Konform mit dem kanadischen Consumer Privacy Protection Act.

LGPD

Konform mit dem brasilianischen General Data Protection Law.

DPDPA

Konform mit Indiens Digital Personal Data Protection Act.

PIPL

Konform mit dem Personendatenrecht der Volksrepublik China.

WCAG

Einhaltung der WCAG 2.2-Richtlinien auf AA-Niveau.

EAA

Vollständig konform mit WCAG 2.2 Level AA und erfüllt alle Zugänglichkeitsanforderungen des Europäischen Gesetzes zur Barrierefreiheit (EAA).

i18n

Internationalisierung mit Unterstützung für über 50 Sprachen, einschließlich RTL (Rechts-nach-Links)-Unterstützung.

Adaptiver Schutz

ALTCHA Sentinel liefert automatisierten, adaptiven Spam-Schutz, der dynamisch auf neue Bedrohungen reagiert.

Reibungslose Verifikation

Das System verwendet standardmäßig eine Proof-of-Work (PoW) Verifikationsmethode, wodurch visuelle Rätsel oder störende Herausforderungen entfallen. Dieser Ansatz vereint Sicherheit und Barrierefreiheit in einer unauffälligen Lösung, die für die meisten Benutzer geeignet ist.

Code-Herausforderung

Für Fälle, die als Hochrisiko eingestuft werden, wird der Schutz auf eine sichere Code-Herausforderung eskaliert. Diese enthält auch einen Audioteil, um die Einhaltung von Barrierefreiheitsvorschriften wie EAA und WCAG ohne Kompromisse bei der Sicherheit sicherzustellen.

* Dies ist eine Demonstration, die nur die Benutzeroberfläche zeigt, jedoch nicht die volle Funktionalität.

Verständlich und inklusiv

ALTCHA spricht Ihre Sprache – buchstäblich. Mit mehrsprachigen Audio-Code-Herausforderungen, automatischen Übersetzungen und Unterstützung für Schrift von rechts nach links (RTL) bietet ALTCHA ein nahtloses Erlebnis in über 50 Sprachen für alle.

Bundle-Größe

Eine kleinere Bundle-Größe bedeutet schnellere Ladezeiten.

ALTCHA
30 kB
CF Turnstile
85+ kB
hCaptcha
250+ kB
reCAPTCHA
300+ kB

Assets sind gzipped und minimiert. ALTCHA mit Unterstützung für über 50 Sprachen ist nur 46 kB groß.

Ladezeit

Schnellere Ladezeiten sorgen für eine bessere Benutzererfahrung.

ALTCHA
0 ms
CF Turnstile
300+ ms
hCaptcha
550+ ms
reCAPTCHA
1,000+ ms

Wie lädt ALTCHA sofort? Durch direktes Einbinden des ALTCHA-Widgets in den Code deiner Website mit Tools wie Vite oder Webpack.

ALTCHA ist als JavaScript-npm-Paket verfügbar.

Der Sentinel-Vorteil

Sicherheit, Compliance und Leistung — alles in einer Lösung.

Sicherheit

Blockieren Sie Bots, Spam und schädlichen Datenverkehr, bevor dieser Ihre Systeme erreicht. Sentinel schützt Ihre Websites, Apps und Dienste mit On-Premise-Schutz, den Sie vollständig kontrollieren.

Compliance

Erfüllen Sie Anforderungen an Datenschutz und Privatsphäre mit einer Lösung, die niemals sensible Informationen an Dritte weitergibt. Bleiben Sie konform mit der DSGVO und unternehmensweiten Compliance-Standards.

Optimierung

Reduzieren Sie Störungen, verbessern Sie die Leistung und konzentrieren Sie sich auf echte Nutzer. Mit Spam, der direkt an der Quelle gefiltert wird, bleiben Ihre Analysen, Workflows und Support-Kanäle präzise und effizient.

Mehrschichtiger Schutz

ALTCHA Sentinel nutzt eine mehrschichtige Erkennung, um Bots in Echtzeit zu stoppen.

Adaptives Captcha
Bedrohungsintelligenz
Gerätevalidierung
Eingabedatenanalyse
Rate-Limiting
Anwendungsfälle

Selbstgehosteter, maschinell lernender Schutz gegen Spam, Bots und automatisierte Angriffe.

Schutz bei Nutzerregistrierung

Verhindert gefälschte Registrierungen und durch Bots erstellte Konten durch challengebasierte Verifikation.

Login- & Authentifizierungsschutz

Schützt vor Credential Stuffing und Brute-Force-Angriffen auf Login-Systeme.

Sichere Formularübermittlung

Stoppt Spam in Kontaktformularen, Umfragen und Übermittlungen, ohne die Benutzererfahrung einzuschränken.

Chat- & Forenmoderation

Filtert Spam in Diskussionen und Foren, reduziert Moderationsaufwand.

Bot-Traffic-Management

Blockiert bösartigen Bot-Traffic über Webdienste und APIs, verhindert Datenscraping, Dienstüberlastung und unbefugten Zugriff.

E-Mail-Spamfilter

Halten Sie Spam und Phishing-Versuche von Ihrem E-Mail-System fern.

Mehr als Captchas

ALTCHA Sentinel ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Ihnen helfen, Ihre Anwendungen und Dienste zu schützen.

Adaptive Captchas

Passen die Schwierigkeit basierend auf dem Benutzerverhalten an, um Bots effektiv zu blockieren.

Textklassifikator

Analysiert und kategorisiert Texteingaben nach schädlichem Inhalt.

Trainingsdaten

Nutzt Datensätze für maschinelles Lernen, um die Spam-Erkennung zu verbessern.

Bot-Erkennung

Identifiziert und blockiert automatisierte Bots, Crawler und KI-Agenten.

Proxy-/TOR-Erkennung

Markiert Anfragen von Proxy-Servern oder TOR-Netzwerken.

E-Mail-Bestätigung

Überprüft E-Mail-Adressen, um gefälschte Registrierungen zu reduzieren.

Ratenbegrenzung

Verhindert Missbrauch, indem Anfragen von einer Quelle begrenzt werden.

Threat Intelligence

Erkennt und blockiert automatisch bösartige IPs und Phishing-URLs.

IP-Geo-Fencing

Beschränkt den Zugriff basierend auf dem geografischen Standort der IP-Adresse.

Spracherkennung

Erkennt und filtert Inhalte basierend auf erkannten Sprachen.

Formularübermittlungen

Schützt Formularübermittlungen vor Spam und automatischen Angriffen.

Links und Weiterleitungen

Schützen Sie jede URL mit einer Verifizierungsseite, bevor Benutzer zur Zielseite weitergeleitet werden.

Vertraut von Institutionen und Unternehmen weltweit
gouv.fr
gov.uk
University of London
Princeton University
samsung.com
NASA
Enterprise- & Regierungslösungen

ALTCHA bietet enterprisefähigen Anti-Spam-Schutz für Unternehmen und Regierungsorganisationen, die eine strengen Einhaltung globaler Regularien benötigen, einschließlich Datenschutzstandards und dem Europäischen Gesetz zur Barrierefreiheit (EAA). Entworfen für datenschutzorientierte Unternehmen, stellt ALTCHA robusten Schutz vor Spam bereit, während die höchsten Standards für Datenschutz und Barrierefreiheit gewahrt bleiben.

Erfahren Sie mehr

Leichte Integration

ALTCHA Sentinel ist eine selbstgehostete Lösung mit einfacher Integration. Eine 30-Tage-Testphase beginnt automatisch nach der Installation.

  1. Installation auf Ihrer Infrastruktur
  2. Fügen Sie das Widget zu Ihrer Website hinzu

Migrationsanleitungen:

Beispiele

Sehen Sie Beispiele für die Einrichtung von ALTCHA mit verschiedenen Frontend-Frameworks:

React
Vue
Svelte
Solid
Lit
Angular

Widgets

Füge das ALTCHA-Widget zu deiner Website oder App hinzu:

Web
Flutter
React Native

Serverbibliotheken

In deinem Backend (Server), verifiziere das ALTCHA-Payload, um Benutzerinteraktionen und Formularübermittlungen zu validieren:

TypeScript
PHP
Go
Python
Java
Ruby
Elixir
Community libraries: C# Clojure Rust

Plugins

Besuchen Sie die Dokumentation zu den Integrationen, um weitere communityentwickelte Bibliotheken und Plugins kennenzulernen.

WordPress

Drupal

Contao

TYPO3

October CMS

Robuster Spam-Schutz und Datenschutz

ALTCHA bietet eine leistungsstarke, selbstgehostete Alternative zu traditionellen CAPTCHAs und legt dabei Wert auf Privatsphäre und Transparenz. Als Open-Source-Lösung gibt sie Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr Spam-Schutzsystem und eliminiert Abhängigkeiten von Drittanbietern, die möglicherweise Benutzerdaten tracken. Anders als andere Optionen ist ALTCHA vollständig anpassbar, sodass Sie den Herausforderungsmechanismus Ihren spezifischen Anforderungen anpassen können, während gleichzeitig die Einhaltung der DSGVO gewährleistet bleibt. Durch das leichte Design wird eine schnelle, reibungslose Verifikation für echte Benutzer ermöglicht, während Bots effektiv blockiert werden – alles ohne Beeinträchtigung der Privatsphäre der Benutzer.

ALTCHA vs Captcha Vergleich

Vergleich zwischen ALTCHA und Captcha – Schutz und Datenschutzkonformität

Stoppen Sie Spam, ohne den Datenschutz zu beeinträchtigen

ALTCHA – Die barrierefreie, datenschutzfreundliche Alternative zu reCAPTCHA

ALTCHA reCAPTCHA
Datenschutz

Vollständig DSGVO/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL konform – Keine Cookies, kein Tracking, keine externen Server
Barrierefreiheit

WCAG/EAA konform – Funktioniert mit Screenreadern und Hilfstechnologien
Benutzererfahrung

Frustrationsfrei – Keine visuellen Rätsel – Selbstverifizierender Proof-of-Work
Anpassbarkeit

Vollständig anpassbare Sicherheit – Erscheinungsbild und Verhalten des Widgets anpassen
Erweiterte Sicherheit

Umfassender Schutz – ALTCHA Sentinel für erweiterte Sicherheit
Open-Source-Kern

Der Kern ist als Open-Source (MIT) verfügbar – Kostenlos nutzbar und modifizierbar mit optional kommerziellem ALTCHA Sentinel

Sieh dir 10 Gründe, warum ALTCHA besser ist als herkömmliche CAPTCHAs an – eine vollständige Übersicht darüber, wie ALTCHA veraltete Lösungen in den Bereichen Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit und Sicherheit übertrifft.

Open Source vs ALTCHA Sentinel

Der Open-Source-Widget und Integration Libraries bieten eine kostenlose Integration von ALTCHA für Websites, Anwendungen und Dienste. Während der Open-Source Teil mit einem Proof-of-Work-Mechanismus grundlegenden Schutz bietet, liefert ALTCHA Sentinel erweiterte Sicherheit für missionkritische Einsätze.

Loslegen
mit ALTCHA

Selbstgehostetes Sentinel
Sentinel bietet eine leistungsstarke Plattform für Spam-Schutz mit einfacher Docker-basierter Bereitstellung. Beginnen Sie mit Sentinel.

Open-Source-Kern
Entdecken Sie unsere kostenlose, open-source Alternative zu CAPTCHA. Erfahren Sie, wie Sie sie integrieren.

Deutsch English Español Français Italiano Português

Copyright © 2024 Altcha.org - Dedicated to Privacy.

ALTCHA ® is a trademark registered in EU.

Do you like ALTCHA?
Support us by giving us a star on GitHub!

Project sponsored by BAUSW.com - Digital Construction Site Diary, promoting transparency and trust in construction projects with real-time documentation.

Open Source Captcha Accessible Captcha Invisible Captcha Better Captcha Alternative reCAPTCHA Alternative
Proof-of-work Captcha User-Friendly Captcha What is Captcha?
Privacy Policy Impresssum Legal Compliance European Accessibility Act 2025 Security Security Advisory Vulnerability Reporting Pricing FAQ Contact
Examples: React Captcha Example Angular Captcha Example WordPress Captcha
SaaS: Sign-in Terms of Service Status
ALTCHA is made in Europe.

OSS hosted on GitHub • Website made with Astro Starlight.