Vollständiger On-Premise Spam-Schutz, der Ihnen die volle Kontrolle über Websites, Apps und Dienste gibt.

ALTCHA Sentinel ist ein Sicherheitssystem der nächsten Generation, das Bots und automatisierte Bedrohungen stoppt – ohne echte Benutzer zu frustrieren. Es passt sich intelligent an Risiken an und kombiniert fortschrittliche Erkennung mit nahtloser Verifizierung, um Ihre Apps und Dienste zu schützen.

Sentinel arbeitet unauffällig im Hintergrund und nutzt Bedrohungsinformationen, Maschinelles Lernen und Mustererkennung, um Missbrauch zu blockieren. Ob Sie Anmeldungen, Formulare oder APIs schützen – es bietet robuste Sicherheit und sorgt gleichzeitig für ein flüssiges und barrierefreies Nutzererlebnis.