Blocca i bot e resta conforme con CAPTCHA open-source
Protezione anti-spam auto-ospitata per siti web, app e servizi.
Più di una semplice
protezione Captcha
ALTCHA rappresenta un approccio moderno, accessibile e inclusivo per la salvaguardia di siti web, API e servizi online da spam e abusi.
Il suo approccio fondamentalmente diverso lo rende ideale per aziende vincolate da normative sulla privacy nell’UE e nel mondo.
Conforme alle Normative
Sii conforme a GDPR/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL utilizzando una soluzione basata sulla privacy che non usa cookie né fingerprinting e non traccia gli utenti. Scopri di più.
Protezione Completa contro lo Spam
Utilizza il meccanismo proof-of-work come prima linea di difesa. Quindi, blocca anche attacchi sofisticati e spam generato da esseri umani con ALTCHA Sentinel.
Amichevole verso gli Umani
Addio puzzle noiosi e miglior UX del sito integrando un meccanismo proof-or-work completamente automatizzato. Prova la demo.
Inclusivo per i Robot
Preparati per l’AI e integra M2M ALTCHA nelle tue API e servizi online, rendendoli accessibili alle macchine. Scopri come.
Open source, licenza MIT
ALTCHA è un progetto gratuito e open-source con licenza MIT permissiva. Funziona per tutti - individui, piccole imprese e grandi aziende. Visita GitHub.
Prova la verifica Captcha per gli umani
Il componente web di ALTCHA è familiare agli utenti e facile da integrare in qualsiasi sito web. Seleziona la casella per essere verificato.
Prova Machine-to-Machine (M2M) ALTCHA
M2M ALTCHA funziona come un limitatore di frequenza implementato sul lato consumer. Ti aiuta a proteggere risorse costose, ridurre spam e abusi nei tuoi servizi online e API mantenendoli accessibili ai sistemi automatizzati.
Scopri di più su M2M ALTCHA →
Per l’integrazione, segui la documentazione.
Esempi
Vedi configurazioni di esempio di ALTCHA con diversi framework front-end:
Widget
Aggiungi il widget ALTCHA al tuo sito web o alla tua app:
Librerie server
Nel tuo backend (server), verifica il payload di ALTCHA per convalidare le interazioni degli utenti e l’invio dei moduli:
Plugin
Visita la documentazione sulle integrazioni per ulteriori librerie e plugin sviluppati dalla comunità.
ALTCHA Sentinel vs Open Source
ALTCHA Sentinel è un sistema avanzato che aggiunge un ulteriore livello di protezione alla funzionalità open source di base. Mentre la versione open source offre una protezione di base tramite un meccanismo di proof-of-work, Sentinel garantisce una sicurezza potenziata e funzionalità aggiuntive.
|ALTCHA Sentinel
|Open Source
|
Privacy dei Dati
Compliant con le normative sulla privacy.
|
|
|
Accessibilità
Interfaccia completamente accessibile conforme alle linee guida WCAG.
|
|
|
Auto-Ospitato
Completamente auto-ospitato sulla tua infrastruttura senza servizi esterni.
|
|
|
Pronto all'uso
Immagine Docker monolitica con opzioni di distribuzione semplici.
|
|
|
Dashboard e Analitiche
Analisi in tempo reale con informazioni su traffico, minacce e precisione del rilevamento.
|
|
|
Sicurezza Avanzata
Include protezione contro attacchi di replay, gruppi di sicurezza e gestione delle chiavi API.
|
|
|
Captcha Adattivo
Esperienza fluida con verifica extra per utenti segnalati.
|
|
|
Classificatore Testuale
Classificatore interno basato su machine learning.
|
|
|
Dati di Allenamento
Utilizza dataset di machine learning per migliorare il rilevamento dello spam.
|
|
|
Rilevamento Lingua
Identifica e filtra contenuti in base alla lingua rilevata.
|
|
|
Rilevamento Bot
Rileva e blocca bot, crawler e agenti AI.
|
|
|
Intelligence sulle minacce
Rileva e blocca automaticamente gli indirizzi IP dannosi.
|
|
|
Geo Fencing IP
Limita o permetti l'accesso in base alla posizione geografica.
|
|
|
Verifica Email
Verifica gli indirizzi email e previene registrazioni false.
|
|
|
Limitatore Frequenza Richieste
Protegge da attacchi brute force limitando la frequenza delle richieste.
|
|
|
Invio Moduli
API interna per l'invio moduli con filtro anti-spam.
|
|
Esplora le caratteristiche e documentazione di ALTCHA Sentinel per maggiori informazioni.
Copyright © 2024 Altcha.org - Dedicated to Privacy.
ALTCHA ® is a trademark registered in EU.
