Blocca il 99% delle minacce automatizzate senza cookie, tracciamento o puzzle frustranti. Sostituisci i CAPTCHA invasivi con sicurezza 100% self-hosted progettata per rispettare gli standard di conformità globali.

Passa a ALTCHA Sentinel — tutto in un’unica piattaforma con captcha più intelligente, sicurezza più forte, protezione adattiva dai bot, threat intelligence in tempo reale e analytics azionabili.
Hai bisogno di più protezione?

Protezione anti-spam auto-ospitata per siti web, app e servizi.

ALTCHA Sentinel è un sistema di sicurezza di nuova generazione che blocca bot e minacce automatizzate — senza frustrare gli utenti reali. Si adatta intelligentemente ai rischi, combinando rilevamento avanzato con verifica senza interruzioni per mantenere protetti le tue applicazioni e servizi.

Più di una semplice
protezione Captcha

ALTCHA rappresenta un approccio moderno, accessibile e inclusivo per la salvaguardia di siti web, API e servizi online da spam e abusi.

Il suo approccio fondamentalmente diverso lo rende ideale per aziende vincolate da normative sulla privacy nell’UE e nel mondo.

Conforme alle Normative

Sii conforme a GDPR/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL utilizzando una soluzione basata sulla privacy che non usa cookie né fingerprinting e non traccia gli utenti. Scopri di più.

Protezione Completa contro lo Spam

Utilizza il meccanismo proof-of-work come prima linea di difesa. Quindi, blocca anche attacchi sofisticati e spam generato da esseri umani con ALTCHA Sentinel.

Amichevole verso gli Umani

Addio puzzle noiosi e miglior UX del sito integrando un meccanismo proof-or-work completamente automatizzato. Prova la demo.

Inclusivo per i Robot

Preparati per l’AI e integra M2M ALTCHA nelle tue API e servizi online, rendendoli accessibili alle macchine. Scopri come.

Open source, licenza MIT

ALTCHA è un progetto gratuito e open-source con licenza MIT permissiva. Funziona per tutti - individui, piccole imprese e grandi aziende. Visita GitHub.

Sei un essere umano?

Prova la verifica Captcha per gli umani

Il componente web di ALTCHA è familiare agli utenti e facile da integrare in qualsiasi sito web. Seleziona la casella per essere verificato.

Modulo protetto

Questa è solo una demo. Il tuo messaggio non verrà inviato da nessuna parte.

Sei un robot?

Prova Machine-to-Machine (M2M) ALTCHA

M2M ALTCHA funziona come un limitatore di frequenza implementato sul lato consumer. Ti aiuta a proteggere risorse costose, ridurre spam e abusi nei tuoi servizi online e API mantenendoli accessibili ai sistemi automatizzati.

Integrazione semplice

Esempi

Vedi configurazioni di esempio di ALTCHA con diversi framework front-end:

React
Vue
Svelte
Solid
Lit
Angular

Widget

Aggiungi il widget ALTCHA al tuo sito web o alla tua app:

Web
Flutter
React Native

Librerie server

Nel tuo backend (server), verifica il payload di ALTCHA per convalidare le interazioni degli utenti e l’invio dei moduli:

TypeScript
PHP
Go
Python
Java
Ruby
Elixir
Community libraries: C# Clojure Rust

Plugin

Visita la documentazione sulle integrazioni per ulteriori librerie e plugin sviluppati dalla comunità.

WordPress

Drupal

Contao

TYPO3

October CMS

ALTCHA Sentinel vs Open Source

ALTCHA Sentinel è un sistema avanzato che aggiunge un ulteriore livello di protezione alla funzionalità open source di base. Mentre la versione open source offre una protezione di base tramite un meccanismo di proof-of-work, Sentinel garantisce una sicurezza potenziata e funzionalità aggiuntive.

ALTCHA Sentinel Open Source
Privacy dei Dati

Compliant con le normative sulla privacy.
Accessibilità

Interfaccia completamente accessibile conforme alle linee guida WCAG.
Auto-Ospitato

Completamente auto-ospitato sulla tua infrastruttura senza servizi esterni.
Pronto all'uso

Immagine Docker monolitica con opzioni di distribuzione semplici.
Dashboard e Analitiche

Analisi in tempo reale con informazioni su traffico, minacce e precisione del rilevamento.
Sicurezza Avanzata

Include protezione contro attacchi di replay, gruppi di sicurezza e gestione delle chiavi API.
Captcha Adattivo

Esperienza fluida con verifica extra per utenti segnalati.
Classificatore Testuale

Classificatore interno basato su machine learning.
Dati di Allenamento

Utilizza dataset di machine learning per migliorare il rilevamento dello spam.
Rilevamento Lingua

Identifica e filtra contenuti in base alla lingua rilevata.
Rilevamento Bot

Rileva e blocca bot, crawler e agenti AI.
Intelligence sulle minacce

Rileva e blocca automaticamente gli indirizzi IP dannosi.
Geo Fencing IP

Limita o permetti l'accesso in base alla posizione geografica.
Verifica Email

Verifica gli indirizzi email e previene registrazioni false.
Limitatore Frequenza Richieste

Protegge da attacchi brute force limitando la frequenza delle richieste.
Invio Moduli

API interna per l'invio moduli con filtro anti-spam.

Esplora le caratteristiche e documentazione di ALTCHA Sentinel per maggiori informazioni.

