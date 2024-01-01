Protezione anti-spam auto-ospitata per siti web, app e servizi.

Hai bisogno di più protezione?

ALTCHA Sentinel è un sistema di sicurezza di nuova generazione che blocca bot e minacce automatizzate — senza frustrare gli utenti reali. Si adatta intelligentemente ai rischi, combinando rilevamento avanzato con verifica senza interruzioni per mantenere protetti le tue applicazioni e servizi.