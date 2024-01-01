Vous cherchez une alternative à reCAPTCHA ? Découvrez ALTCHA.

Si vous en avez assez des images déformées, des temps de chargement lents ou des problèmes de confidentialité liés à reCAPTCHA, vous n’êtes pas seul. Propriétaires de sites, développeurs et utilisateurs cherchent une solution plus intelligente, rapide et éthique. C’est là qu’intervient ALTCHA.

Qu’est-ce qu’ALTCHA ?

ALTCHA (pour “Alternative CAPTCHA”) est une solution CAPTCHA respectueuse de la vie privée, légère et soucieuse de l’expérience utilisateur, qui aide les sites à bloquer les bots — sans gêner les vrais utilisateurs. Elle remplace les puzzles frustrants par une simple case à cocher ou un challenge en arrière-plan quasi invisible — que les bots ne peuvent pas passer.

ALTCHA propose une approche moderne de la protection contre le spam et les abus, axée sur la rapidité, l’accessibilité et la conformité.

Pourquoi choisir ALTCHA plutôt que reCAPTCHA ?

Voici quelques raisons pour lesquelles ALTCHA gagne en popularité comme meilleure alternative à reCAPTCHA :

1. La vie privée avant tout

ALTCHA ne suit pas les utilisateurs à travers le web. Elle évite le fingerprinting invasif, les cookies ou le profilage comportemental — ce qui la rend conforme au RGPD et aux lois sur la vie privée par défaut.

2. Pas de puzzles d’images agaçants

ALTCHA évite les images floues de bus ou feux de circulation. Les utilisateurs voient soit une simple case à cocher, soit une vérification silencieuse en arrière-plan, pour une expérience rapide et sans friction.

3. Open-source et transparente

Contrairement aux solutions propriétaires, ALTCHA est open-source. Vous pouvez consulter le code, l’héberger vous-même ou contribuer à son développement. La confiance est au cœur du projet.

4. Légère et rapide

ALTCHA ajoute moins de 30 Ko à votre page — contre plus de 300 Ko pour reCAPTCHA. Cela signifie des temps de chargement plus courts, un meilleur référencement SEO et des performances mobiles améliorées.

5. Fonctionne sans JavaScript

Besoin de protéger un formulaire où JavaScript n’est pas garanti ? Intégrez ALTCHA Sentinel pour des sites minimalistes rendus côté serveur ou des backends.

6. Flexible pour les développeurs

ALTCHA s’intègre facilement avec des frameworks modernes comme Vue, React, Svelte, et même les applications backend uniquement via ses API simples. Conçu pour les développeurs soucieux à la fois de l’UX et du DX.

7. Efficace contre les bots

En coulisses, ALTCHA utilise du hachage temporel, du sel, et un scoring adaptatif pour détecter les comportements suspects — incluant botnets, IPs de centres de données et outils automatisés.

Cas d’utilisation

ALTCHA est une alternative idéale à reCAPTCHA pour :

Commencez en quelques minutes

Consultez le guide de migration depuis reCAPTCHA pour démarrer.

Si vous cherchez une alternative à reCAPTCHA qui valorise l’expérience utilisateur, la performance et la confidentialité, ALTCHA est la solution. Dites adieu aux pages lentes à charger et bonjour à une manière plus propre et conviviale d’arrêter le spam.