Stoppez les bots et restez conforme avec CAPTCHA open-source

Bloquez 99% des menaces automatisées sans cookies, suivi ou casse-têtes frustrants. Remplacez les CAPTCHAs intrusifs par une sécurité 100% auto-hébergée conçue pour respecter les standards mondiaux de conformité.

Passez à ALTCHA Sentinel — tout-en-un avec un captcha plus intelligent, une sécurité renforcée, une protection adaptative contre les bots, une intelligence des menaces en temps réel et des analyses exploitables.
Besoin de plus de protection ?

Sécurité auto-hébergée contre le spam pour sites web, applications et services.

ALTCHA Sentinel est un système de sécurité de nouvelle génération qui arrête les bots et les menaces automatisées — sans frustrer les vrais utilisateurs. Il s’adapte intelligemment aux risques, combinant détection avancée et vérification transparente pour garder vos applications et services protégés.

AWS

Azure

Kubernetes

Docker

ALTCHA Sentinel - Spam and Abuse Protection

Bien plus qu’une simple
protection Captcha

ALTCHA incarne une approche moderne, accessible et inclusive pour la protection des sites web, des API et des services en ligne contre le spam et les abus.

Son approche fondamentalement différente en fait une solution idéale pour les entreprises soumises aux réglementations sur la vie privée dans l’Union européenne et à travers le monde.

Conformité réglementaire

Soyez conforme au RGPD/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL en utilisant une solution axée sur la confidentialité qui n’utilise ni cookie ni fingerprinting et ne suit pas les utilisateurs. En savoir plus.

Protection complète contre le spam

Utilisez le mécanisme de preuve de travail comme première ligne de défense. Ensuite, arrêtez même les attaques sophistiquées et le spam généré par des humains avec ALTCHA Sentinel.

Agréable pour les humains

Dites adieu aux casse-têtes fastidieux et améliorez l’expérience utilisateur de votre site web en intégrant un mécanisme de preuve de travail entièrement automatisé. Essayer la démo.

Inclusif pour les robots

Préparez-vous à l’arrivée de l’intelligence artificielle et intégrez M2M ALTCHA à vos API et services en ligne pour les rendre accessibles aux machines. Voir comment.

Open source, sous licence MIT

ALTCHA est un projet gratuit et open source sous licence MIT permissive. Fonctionne pour tous - particuliers, petites entreprises et grandes entreprises. Visitez GitHub.

Êtes-vous humain ?

Essayez la vérification Captcha adaptée aux humains

Le composant web d’ALTCHA est familier aux utilisateurs et facile à intégrer dans n’importe quel site web. Cochez la case pour être vérifié.

Formulaire protégé

Ceci est juste une démonstration. Votre message ne sera envoyé nulle part.

Êtes-vous un robot ?

Essayez ALTCHA Machine-to-Machine (M2M)

ALTCHA M2M fonctionne comme un limiteur de débit implémenté côté consommateur. Cela vous aide à protéger les ressources coûteuses, réduire le spam et les abus dans vos services en ligne et vos API tout en les maintenant accessibles aux systèmes automatisés.

Intégration facile

Exemples

Voyez des exemples de configurations d’ALTCHA avec différents frameworks frontaux :

React
Vue
Svelte
Solid
Lit
Angular

Widgets

Ajoutez le widget ALTCHA à votre site web ou application :

Web
Flutter
React Native

Bibliothèques serveur

Sur votre backend (serveur), vérifiez la charge utile ALTCHA pour valider les interactions utilisateur et les soumissions de formulaires :

TypeScript
PHP
Go
Python
Java
Ruby
Elixir
Community libraries: C# Clojure Rust

Plugins

Visitez la documentation Intégrations pour découvrir davantage de bibliothèques et plugins développés par la communauté.

WordPress

Drupal

Contao

TYPO3

October CMS

ALTCHA Sentinel vs Open Source

ALTCHA Sentinel est un système avancé qui ajoute une couche de protection supplémentaire par-dessus la fonctionnalité open source de base. Alors que la version open source fournit une protection de base via un mécanisme de preuve de travail, Sentinel offre une sécurité renforcée et des fonctionnalités supplémentaires.

ALTCHA Sentinel Open Source
Confidentialité des données

Conforme aux réglementations sur la protection des données.
Accessibilité

Interface entièrement accessible suivant les directives WCAG.
Auto-hébergé

Entièrement auto-hébergé sur votre propre infrastructure sans service externe.
Prêt à l’emploi

Image Docker all-in-one avec des options de déploiement faciles.
Tableau de bord & Analyses

Analyses en temps réel avec des informations sur le trafic, les menaces et la précision de détection.
Sécurité Avancée

Inclut la protection contre les attaques par rejeu, les groupes de sécurité et la gestion des clés API.
Captcha adaptable

Expérience sans friction avec vérification supplémentaire pour les utilisateurs signalés.
Classifieur de texte

Filtre intégré basé sur le langage détecté.
Données d’apprentissage

Utilise des jeux de données d’apprentissage automatique pour améliorer la détection du spam.
Détection du langage

Identifie et filtre le contenu selon les langues détectées.
Détection des bots

Détecte et bloque les bots, les crawlers et les agents IA.
Renseignement sur les menaces

Détecte et bloque automatiquement les adresses IP malveillantes.
Géolocalisation IP

Restreint ou autorise l’accès selon la localisation géographique.
Vérification email

Vérifie les adresses e-mail et empêche les inscriptions frauduleuses.
Limiteur de débit

Protège contre les attaques par force brute avec limitation des requêtes.
Soumissions de formulaires

API de capture de formulaires intégrée avec filtrage du spam.

Explorez les fonctionnalités et la documentation d’ALTCHA Sentinel pour plus d’informations.

