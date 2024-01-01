 Saltearse al contenido
ALTCHA ALTCHA ALTCHA

¿Buscas una Alternativa a reCAPTCHA? Conoce ALTCHA.

Si estás cansado de imágenes distorsionadas, cargas lentas o preocupaciones de privacidad con reCAPTCHA, no estás solo. Dueños de sitios web, desarrolladores y usuarios buscan una alternativa más inteligente, rápida y ética. Ahí es donde entra ALTCHA.

¿Qué es ALTCHA?

ALTCHA (abreviatura de “Alternative CAPTCHA”) es una solución CAPTCHA amigable con la privacidad, ligera y respetuosa con el usuario que ayuda a los sitios web a detener bots — sin molestar a personas reales. Reemplaza los rompecabezas frustrantes con una simple casilla de verificación o un desafío de fondo sin fricciones que los usuarios apenas notan — pero que los bots no pueden superar.

ALTCHA ofrece un enfoque moderno para la protección contra spam y abuso con foco en velocidad, accesibilidad y cumplimiento normativo.

¿Por qué elegir ALTCHA en lugar de reCAPTCHA?

Aquí algunas razones por las que ALTCHA está ganando popularidad como la mejor alternativa a reCAPTCHA:

1. La Privacidad es lo Primero

ALTCHA no depende del rastreo de usuarios en toda la web. Evita el fingerprinting invasivo, cookies o perfiles de comportamiento — siendo compatible con GDPR y leyes de privacidad por defecto.

2. Sin Rompecabezas Molestos de Imágenes

ALTCHA omite los autobuses borrosos y semáforos. A los usuarios solo se les muestra una casilla de verificación o se verifica silenciosamente en segundo plano, manteniendo la experiencia rápida y sin fricciones.

3. Código Abierto y Transparente

A diferencia de soluciones propietarias, ALTCHA es de código abierto. Puedes inspeccionar el código, alojarlo tú mismo o contribuir a su desarrollo. La confianza está incorporada.

4. Ligero y Rápido

ALTCHA añade menos de 30KB a tu página — comparado con más de 300KB de reCAPTCHA. Esto significa tiempos de carga más rápidos, mejor puntuación SEO y mejor rendimiento móvil.

5. Funciona Sin JavaScript

¿Necesitas proteger un formulario donde JavaScript no está garantizado? Integra con ALTCHA Sentinel para sitios mínimos renderizados en servidor o back-ends.

6. Flexible para Desarrolladores

ALTCHA se integra fácilmente con frameworks modernos como Vue, React, Svelte, e incluso apps solo backend mediante sus APIs simples. Está diseñado para desarrolladores que valoran UX y DX.

7. Efectivo Contra Bots

Tras bambalinas, ALTCHA usa hashing basado en tiempo, salt y puntuación adaptativa para detectar comportamientos sospechosos — incluyendo botnets, IPs de centros de datos y herramientas automatizadas.

Casos de Uso

ALTCHA es una alternativa perfecta a reCAPTCHA para:

Comienza en Minutos

Visita la guía de migración desde reCAPTCHA para empezar.

Si buscas una alternativa a reCAPTCHA que valore la experiencia del usuario, el rendimiento y la privacidad, ALTCHA es la respuesta. Di adiós a las páginas lentas y hola a una forma más limpia y amigable de detener el spam.

ALTCHA
GDPR Compliant Captcha and Bot Protection

ALTCHA provides privacy-first spam protection with a globally compliant and accessible alternative to Captchas. Protects against spam and abuse without tracking users, complying with GDPR, CCPA, and other regulations while ensuring a frictionless experience.

Get Started
Demo Accessibility Compliance Privacy Compliance
Deutsch English Español Français Italiano Português

Copyright © 2024 Altcha.org - Dedicated to Privacy.

ALTCHA ® is a trademark registered in EU.

Do you like ALTCHA?
Support us by giving us a star on GitHub!

Project sponsored by BAUSW.com - Digital Construction Site Diary, promoting transparency and trust in construction projects with real-time documentation.

Open Source Captcha Accessible Captcha Invisible Captcha Better Captcha Alternative reCAPTCHA Alternative
Proof-of-work Captcha User-Friendly Captcha What is Captcha?
Privacy Policy Impresssum Legal Compliance European Accessibility Act 2025 Security Security Advisory Vulnerability Reporting Pricing FAQ Contact
Examples: React Captcha Example Angular Captcha Example WordPress Captcha
SaaS: Sign-in Terms of Service Status
ALTCHA is made in Europe.

OSS hosted on GitHub • Website made with Astro Starlight.