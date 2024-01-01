Detén los bots y mantente conforme con CAPTCHA de código abierto
¿Necesitas más protección?
Protección contra el spam autohospedada para sitios web, aplicaciones y servicios.
Más que una protección Captcha
ALTCHA representa un enfoque moderno, accesible e inclusivo para salvaguardar sitios web, APIs y servicios en línea del spam y abuso.
Su enfoque fundamentalmente diferente lo hace ideal para empresas limitadas por regulaciones de privacidad en la UE y en todo el mundo.
Cumple con Regulaciones
Cumple con GDPR/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL mediante el uso de una solución centrada en la privacidad que no utiliza cookies ni huella digital y no rastrea a los usuarios. Más información.
Protección Completa contra el Spam
Utiliza el mecanismo de prueba de trabajo como primera línea de defensa. Luego, detén incluso ataques sofisticados y spam generado por humanos con ALTCHA Sentinel.
Amigable con Humanos
Adiós a la resolución tediosa de rompecabezas e mejora la experiencia del usuario de tu sitio web integrando un mecanismo totalmente automatizado de prueba de trabajo. Prueba la demo.
Inclusivo para Robots
Prepárate para la IA e integra M2M ALTCHA en tus APIs y servicios en línea, haciéndolos accesibles a las máquinas. Descubre cómo.
Código abierto, licencia MIT
ALTCHA es un proyecto gratuito y de código abierto bajo una licencia MIT permisiva. Funciona para todos - individuos, pequeñas empresas y empresas grandes. Visita GitHub.
Prueba la verificación Captcha para humanos
El componente web de ALTCHA es familiar para los usuarios y fácil de integrar en cualquier sitio web. Marca la casilla para verificar.
Prueba ALTCHA Machine-to-Machine (M2M)
M2M ALTCHA funciona como un limitador de tasa implementado en el lado del consumidor. Te ayuda a proteger recursos costosos, reducir el spam y el abuso en tus servicios en línea y APIs manteniéndolos accesibles a sistemas automatizados.
Lee más sobre M2M ALTCHA →
Para la integración, sigue la documentación.
Ejemplos
Consulta ejemplos de configuración de ALTCHA con diferentes frameworks front-end:
Widgets
Agrega el widget de ALTCHA a tu sitio web o aplicación:
Bibliotecas del servidor
En tu backend (servidor), verifica el payload de ALTCHA para validar las interacciones de los usuarios y el envío de formularios:
Plugins
Visita la documentación de integraciones para obtener más bibliotecas y plugins desarrollados por la comunidad.
ALTCHA Sentinel vs Código Abierto
ALTCHA Sentinel es un sistema avanzado que añade una capa adicional de protección sobre la funcionalidad básica de código abierto. Mientras que la versión de código abierto proporciona una protección básica mediante un mecanismo de prueba de trabajo, Sentinel ofrece mayor seguridad y funcionalidades adicionales.
|ALTCHA Sentinel
|Código Abierto
|
Privacidad de Datos
Compatible con regulaciones de privacidad de datos.
|
|
|
Accesibilidad
Interfaz completamente accesible siguiendo las pautas WCAG.
|
|
|
Autohospedado
Totalmente autohospedado en tu propia infraestructura sin servicios externos.
|
|
|
Listo para usar
Imagen Docker todo en uno con opciones fáciles de implementación.
|
|
|
Panel y Analíticas
Analíticas en tiempo real con información sobre el tráfico, las amenazas y la precisión de detección.
|
|
|
Seguridad Avanzada
Incluye protección contra ataques de repetición (replay), grupos de seguridad y gestión de claves API.
|
|
|
Captcha Adaptativo
Experiencia sin fricciones con verificación adicional para usuarios señalados.
|
|
|
Clasificador de Texto
Incluye clasificador de texto basado en aprendizaje automático.
|
|
|
Datos de Entrenamiento
Usa conjuntos de datos de aprendizaje automático para mejorar la detección de spam.
|
|
|
Detección de Idioma
Identifica y filtra contenido según el idioma detectado.
|
|
|
Detección de Bots
Detecta y bloquea bots, arañas y agentes de IA.
|
|
|
Inteligencia de amenazas
Detecta y bloquea automáticamente direcciones IP maliciosas.
|
|
|
Geo-fencing IP
Restringe o permite el acceso según la ubicación geográfica.
|
|
|
Verificación de Email
Verifica direcciones de correo electrónico y evita registros falsos.
|
|
|
Limitador de Tasa
Protege contra ataques de fuerza bruta limitando la tasa de solicitudes.
|
|
|
Envíos de Formularios
API de captura de formularios incorporada con filtrado de spam.
|
|
Explora las características y documentación de ALTCHA Sentinel para más información.
