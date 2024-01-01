 Saltearse al contenido
Detén los bots y mantente conforme con CAPTCHA de código abierto

Bloquea el 99% de las amenazas automatizadas sin cookies, seguimiento ni rompecabezas frustrantes. Sustituye los CAPTCHAs intrusivos por seguridad 100% autoalojada diseñada para cumplir con los estándares de cumplimiento global.

Actualiza a ALTCHA Sentinel — todo en una plataforma con captcha más inteligente, mayor seguridad, protección adaptativa contra bots, inteligencia de amenazas en tiempo real y análisis accionables.
Comenzar GitHub

¿Necesitas más protección?

Protección contra el spam autohospedada para sitios web, aplicaciones y servicios.

ALTCHA Sentinel es un sistema de seguridad de nueva generación que detiene bots y amenazas automatizadas — sin frustrar a los usuarios reales. Se adapta inteligentemente a los riesgos, combinando detección avanzada con verificación fluida para mantener tus aplicaciones y servicios protegidos.

AWS

Azure

Kubernetes

Docker

ALTCHA Sentinel - Spam and Abuse Protection

Más que una protección Captcha

ALTCHA representa un enfoque moderno, accesible e inclusivo para salvaguardar sitios web, APIs y servicios en línea del spam y abuso.

Su enfoque fundamentalmente diferente lo hace ideal para empresas limitadas por regulaciones de privacidad en la UE y en todo el mundo.

Cumple con Regulaciones

Cumple con GDPR/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL mediante el uso de una solución centrada en la privacidad que no utiliza cookies ni huella digital y no rastrea a los usuarios. Más información.

Protección Completa contra el Spam

Utiliza el mecanismo de prueba de trabajo como primera línea de defensa. Luego, detén incluso ataques sofisticados y spam generado por humanos con ALTCHA Sentinel.

Amigable con Humanos

Adiós a la resolución tediosa de rompecabezas e mejora la experiencia del usuario de tu sitio web integrando un mecanismo totalmente automatizado de prueba de trabajo. Prueba la demo.

Inclusivo para Robots

Prepárate para la IA e integra M2M ALTCHA en tus APIs y servicios en línea, haciéndolos accesibles a las máquinas. Descubre cómo.

Código abierto, licencia MIT

ALTCHA es un proyecto gratuito y de código abierto bajo una licencia MIT permisiva. Funciona para todos - individuos, pequeñas empresas y empresas grandes. Visita GitHub.

¿Eres humano?

Prueba la verificación Captcha para humanos

El componente web de ALTCHA es familiar para los usuarios y fácil de integrar en cualquier sitio web. Marca la casilla para verificar.

Guía de integración

Formulario protegido

Esta es solo una demo. Tu mensaje no se enviará a ningún lugar.

¿Eres un robot?

Prueba ALTCHA Machine-to-Machine (M2M)

M2M ALTCHA funciona como un limitador de tasa implementado en el lado del consumidor. Te ayuda a proteger recursos costosos, reducir el spam y el abuso en tus servicios en línea y APIs manteniéndolos accesibles a sistemas automatizados.

Lee más sobre M2M ALTCHA

Fácil integración

Para la integración, sigue la documentación.

Ejemplos

Consulta ejemplos de configuración de ALTCHA con diferentes frameworks front-end:

React
Vue
Svelte
Solid
Lit
Angular

Widgets

Agrega el widget de ALTCHA a tu sitio web o aplicación:

Web
Flutter
React Native

Bibliotecas del servidor

En tu backend (servidor), verifica el payload de ALTCHA para validar las interacciones de los usuarios y el envío de formularios:

TypeScript
PHP
Go
Python
Java
Ruby
Elixir
Community libraries: C# Clojure Rust

Plugins

Visita la documentación de integraciones para obtener más bibliotecas y plugins desarrollados por la comunidad.

WordPress

Drupal

Contao

TYPO3

October CMS

ALTCHA Sentinel vs Código Abierto

ALTCHA Sentinel es un sistema avanzado que añade una capa adicional de protección sobre la funcionalidad básica de código abierto. Mientras que la versión de código abierto proporciona una protección básica mediante un mecanismo de prueba de trabajo, Sentinel ofrece mayor seguridad y funcionalidades adicionales.

ALTCHA Sentinel Código Abierto
Privacidad de Datos

Compatible con regulaciones de privacidad de datos.
Accesibilidad

Interfaz completamente accesible siguiendo las pautas WCAG.
Autohospedado

Totalmente autohospedado en tu propia infraestructura sin servicios externos.
Listo para usar

Imagen Docker todo en uno con opciones fáciles de implementación.
Panel y Analíticas

Analíticas en tiempo real con información sobre el tráfico, las amenazas y la precisión de detección.
Seguridad Avanzada

Incluye protección contra ataques de repetición (replay), grupos de seguridad y gestión de claves API.
Captcha Adaptativo

Experiencia sin fricciones con verificación adicional para usuarios señalados.
Clasificador de Texto

Incluye clasificador de texto basado en aprendizaje automático.
Datos de Entrenamiento

Usa conjuntos de datos de aprendizaje automático para mejorar la detección de spam.
Detección de Idioma

Identifica y filtra contenido según el idioma detectado.
Detección de Bots

Detecta y bloquea bots, arañas y agentes de IA.
Inteligencia de amenazas

Detecta y bloquea automáticamente direcciones IP maliciosas.
Geo-fencing IP

Restringe o permite el acceso según la ubicación geográfica.
Verificación de Email

Verifica direcciones de correo electrónico y evita registros falsos.
Limitador de Tasa

Protege contra ataques de fuerza bruta limitando la tasa de solicitudes.
Envíos de Formularios

API de captura de formularios incorporada con filtrado de spam.

Explora las características y documentación de ALTCHA Sentinel para más información.

Copyright © 2024 Altcha.org - Dedicated to Privacy.

ALTCHA ® is a trademark registered in EU.

Do you like ALTCHA?
Support us by giving us a star on GitHub!

Project sponsored by BAUSW.com - Digital Construction Site Diary, promoting transparency and trust in construction projects with real-time documentation.

ALTCHA is made in Europe.

