Skip to content
ALTCHA
Search
Ctrl
K
Cancel
Docs
API Reference
Select theme
Dark
Light
Auto
Select language
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
Integration
Get Started
Widget Integration
Server Integration
Libraries and Plugins
For Enterprises
FAQ
How To
React Integration
Angular Integration
WordPress Integration
Sentinel Integration
Migration Guides
From reCAPTCHA
From hCaptcha
From Cloudflare Turnstile
From Open-Source ALTCHA
From ALTCHA SaaS
Advanced
Widget Customization
Floating UI
Overlay UI
Invisible Captcha
Obfuscating Data
Server Verification
Security Recommendations
M2M ALTCHA
Troubleshooting
Proof Of Work Captcha
Complexity
Sentinel
Get Started with Sentinel
Installation
Overview
Docker
Docker Compose
Kubernetes
Azure App Services
AWS ECS
Configuration
Overview
Security Groups
API Keys
Users
Accounts
Forms
Features
Overview
Adaptive Captcha
Autopilot
Classifier
Email Spam Filter
IP Resolution
Language Detection
Links and Redirects
Phishing Detection
Rate Limiters
Similarity and Training Data
Threat Intelligence
Use Cases
Threat Detection
User Registration Protection
Login & Auth Protection
Secure Form Submissions
Chat & Forum Moderation
Email Spam Filter
How To
Classify Data
Email Spam Filter
Similarity Detection
Threat Intelligence
AI Security Rules
Advanced
Integration Checklist
Privacy Protection
Monitoring and Logging
ENV Variables
License
AI providers
IP Resolvers
Storage Providers
Backups and Recovery
Performance Tuning
ClickHouse
Benchmarks
Clustering
SSO
Data Sources
Context Override
Pricing
Releases
SaaS vs Sentinel
WordPress
Get Started with WordPress
Features
Installation
Configuration
Advanced
How To
Migrating from V1
Troubleshooting
Releases
Compliance
Overview
GDPR
HIPAA
CCPA
PIPEDA/CPPA
LGPD
DPDPA
PIPL
WCAG
EAA
Legal
DPA
Security
Old Documentation
ALTCHA
Get Started
Effectiveness
Website Integration
Widget Customization
Widget Plugins
Floating UI
Server Integration
Server TLDR
PoW Mechanism
Complexity
Integrations and Plugins
M2M ALTCHA
Obfuscating Data
Troubleshooting
FAQ
Compliance
GDPR Compliance
WCAG 2.2 Compliance
EAA 2025 Compliance
Tutorials
Astro Tutorial
Spam Filter Tutorial
Invisible Captcha
App
Quick Start
Authentication
Projects
AntiSpam
Get Started
Analytics
Logs
Playground
Forms
Analytics
Encryption
e-Signatures
PDF Signing
Processors
HTML Submissions
API
Quick Start
Authorization
PoW Challenges
Spam Filter
Geolocation
API Keys
API Errors
API Regions
API Rate Limits
API GDPR Guidelines
API Reference
Overview
API Key
Generate API Key. PROTECTED WITH ALTCHA M2M.
PoW Challenge
Create Challenge
Verify Solution
Verify Server Signature
Spam Filter
Classify
Docs
API Reference
Select theme
Dark
Light
Auto
Select language
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
How To
Classify Data
Email Spam Filter
Similarity Detection With Training Data
Threat Intelligence
AI Security Rules