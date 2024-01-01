Auf der Suche nach einer reCAPTCHA-Alternative? Lernen Sie ALTCHA kennen.

Wenn Sie genug haben von verzerrten Bildern, langsamen Seitenladezeiten oder Datenschutzbedenken bei reCAPTCHA, sind Sie nicht allein. Website-Besitzer, Entwickler und Nutzer suchen gleichermaßen nach einer intelligenteren, schnelleren und ethischeren Alternative. Genau hier kommt ALTCHA ins Spiel.

Was ist ALTCHA?

ALTCHA (kurz für „Alternative CAPTCHA“) ist eine datenschutzfreundliche, schlanke und benutzerfreundliche CAPTCHA-Lösung, die Websites hilft, Bots zu stoppen — ohne echte Menschen zu nerven. Es ersetzt frustrierende Rätsel durch ein einfaches Kontrollkästchen oder eine reibungslose Hintergrundprüfung, die Nutzer kaum wahrnehmen — Bots aber nicht bestehen können.

ALTCHA bietet einen modernen Ansatz zum Schutz vor Spam und Missbrauch mit Fokus auf Geschwindigkeit, Barrierefreiheit und Compliance.

Warum ALTCHA statt reCAPTCHA wählen?

Hier sind einige Gründe, warum ALTCHA als beste reCAPTCHA-Alternative immer beliebter wird:

ALTCHA setzt nicht auf Nutzer-Tracking im Web. Es vermeidet invasive Fingerprinting-Methoden, Cookies oder Verhaltensprofile — und ist damit von Haus aus GDPR- und datenschutzkonform.

2. Keine nervigen Bilderrätsel

ALTCHA verzichtet auf verschwommene Busse und Ampeln. Nutzer sehen entweder ein einziges Kontrollkästchen oder werden still im Hintergrund verifiziert – für eine schnelle und reibungslose Nutzererfahrung.

3. Open Source und transparent

Im Gegensatz zu proprietären Lösungen ist ALTCHA Open Source. Sie können den Code prüfen, selbst hosten oder zur Entwicklung beitragen. Vertrauen ist fest eingebaut.

4. Schlank und schnell

ALTCHA fügt Ihrer Seite weniger als 30 KB hinzu – im Vergleich zu über 300 KB bei reCAPTCHA. Das bedeutet schnellere Ladezeiten, bessere SEO-Werte und verbesserte Mobil-Performance.

5. Funktioniert auch ohne JavaScript

Müssen Sie ein Formular schützen, bei dem JavaScript nicht garantiert ist? Integrieren Sie ALTCHA mit ALTCHA Sentinel für minimalistische, serverseitig gerenderte Webseiten oder Backends.

6. Flexibel für Entwickler

ALTCHA lässt sich einfach integrieren in moderne Frameworks wie Vue, React, Svelte und sogar backend-only Apps über einfache APIs. Es ist für Entwickler gemacht, die sowohl UX als auch DX schätzen.

7. Effektiv gegen Bots

Im Hintergrund nutzt ALTCHA zeitbasiertes Hashing, Salt und adaptives Scoring, um verdächtiges Verhalten zu erkennen — darunter Botnets, IPs von Rechenzentren und automatisierte Tools.

Anwendungsfälle

ALTCHA ist die perfekte reCAPTCHA-Alternative für:

In wenigen Minuten starten

Besuchen Sie die Migrationsanleitung für reCAPTCHA, um loszulegen.

Wenn Sie eine reCAPTCHA-Alternative suchen, die Nutzererfahrung, Leistung und Datenschutz wertschätzt, ist ALTCHA die Lösung. Verabschieden Sie sich von langsam ladenden Seiten und begrüßen Sie eine sauberere, freundlichere Art, Spam zu stoppen.