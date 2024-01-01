Stoppen Sie Bots und bleiben Sie konform mit Open-Source CAPTCHA
Brauchen Sie mehr Schutz?
Selbstgehosteter Spam-Schutz für Websites, Apps und Dienste.
ALTCHA Sentinel ist ein Sicherheitssystem der nächsten Generation, das Bots und automatisierte Bedrohungen stoppt – ohne echte Benutzer zu frustrieren. Es passt sich intelligent an Risiken an und kombiniert fortschrittliche Erkennung mit nahtloser Verifikation, um Ihre Apps und Dienste sicher zu halten.
Mehr als nur
Captcha-Schutz
ALTCHA repräsentiert einen modernen, zugänglichen und inklusiven Ansatz zum Schutz von Websites, APIs und Online-Diensten vor Spam und Missbrauch.
Der grundlegend andere Ansatz macht es ideal für Unternehmen, die durch Datenschutzvorschriften in der EU und weltweit eingeschränkt sind.
DSGVO-konform
Erfüllen Sie Anforderungen wie GDPR/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL mit einer datenschutzfreundlichen Lösung, die keine Cookies noch Fingerprinting nutzt und keine Benutzerdaten sammelt. Mehr erfahren.
Vollständiger Spam-Schutz
Nutzen Sie den Proof-of-Work-Mechanismus als erste Verteidigungslinie. Stoppen Sie auch ausgeklügelte Angriffe und menschengenerierten Spam mit ALTCHA Sentinel.
Benutzerfreundlich
Verabschieden Sie sich von mühseligen Rätseln und verbessern Sie die Nutzererfahrung Ihrer Website durch einen vollautomatischen Proof-of-Work-Mechanismus. Demo testen.
Maschinenzugänglich
Rüsten Sie sich für KI-Anwendungen und integrieren Sie M2M ALTCHA in Ihre APIs und Dienste, sodass diese für Maschinen zugänglich bleiben. So geht's.
Open Source, MIT lizenziert
ALTCHA ist ein freies, Open-Source-Projekt unter einer permissiven MIT-Lizenz. Funktioniert für alle – Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Großunternehmen. Besuchen Sie GitHub.
Versuchen Sie Captcha-Überprüfung für Menschen
Das Web-Komponente von ALTCHA ist für Benutzer bekannt und leicht in jede Website zu integrieren. Setzen Sie ein Häkchen, um überprüft zu werden.
Für die Integration folgen Sie der Dokumentation.
Beispiele
Sehen Sie Beispielkonfigurationen von ALTCHA mit verschiedenen Frontend-Frameworks:
Widgets
Füge das ALTCHA-Widget zu deiner Website oder App hinzu:
Serverbibliotheken
In deinem Backend (Server), verifiziere das ALTCHA-Payload, um Benutzerinteraktionen und Formularübermittlungen zu validieren:
Plugins
Besuchen Sie die Integrationsdokumentation für weitere, von der Community entwickelte Bibliotheken und Plugins.
ALTCHA Sentinel vs. Open Source
ALTCHA Sentinel ist ein fortschrittliches System, das eine zusätzliche Schutzschicht zur grundlegenden Open-Source-Funktionalität hinzufügt. Während die Open-Source-Version grundlegenden Schutz mithilfe eines Proof-of-Work-Mechanismus bietet, liefert Sentinel erweiterte Sicherheit und zusätzliche Funktionen.
|ALTCHA Sentinel
|Open Source
|
Datenschutz
Konform mit Datenschutzvorschriften.
|
|
|
Barrierefreiheit
Vollständig barrierefreie Oberfläche nach WCAG-Richtlinien.
|
|
|
Selbstgehostet
Komplett auf eigener Infrastruktur ohne externe Dienste.
|
|
|
Fertig zur Nutzung
All-in-One Docker-Image mit einfachen Bereitstellungsoptionen.
|
|
|
Dashboard & Analyse
Echtzeit-Analysen mit Einblicken in Traffic, Bedrohungen und Erkennungsgenauigkeit.
|
|
|
Erweiterte Sicherheit
Beinhaltet Schutz vor Replay-Attacken, Sicherheitsgruppen und API-Schlüsselverwaltung.
|
|
|
Adaptives Captcha
Nahtlose Erfahrung mit zusätzlicher Verifikation für markierte Benutzer.
|
|
|
Textklassifizierung
Eingebaute Textklassifizierung basierend auf maschinellem Lernen.
|
|
|
Trainingsdaten
Nutzung von maschinellen Lerndatensätzen zur Verbesserung der Spam-Erkennung.
|
|
|
Spracherkennung
Erkennt und filtert Inhalte basierend auf erkannten Sprachen.
|
|
|
Bot-Erkennung
Erkennt und blockiert Bots, Crawler und KI-Agenten.
|
|
|
Threat Intelligence
Erkennt und blockiert automatisch bösartige IP-Adressen.
|
|
|
IP-Geo-Fencing
Beschränkt oder erlaubt Zugang basierend auf geografischem Standort.
|
|
|
E-Mail-Verifikation
Verifiziert E-Mail-Adressen und verhindert gefälschte Registrierungen.
|
|
|
Ratenbegrenzung
Schutz vor Brute-Force-Angriffen durch Begrenzung der Anfragerate.
|
|
|
Formularübermittlung
Eingebaute Formular-API mit Spamfilter.
|
|
Entdecken Sie die Funktionen und Dokumentation von ALTCHA Sentinel, um mehr zu erfahren.
