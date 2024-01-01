 Zum Inhalt springen
Stoppen Sie Bots und bleiben Sie konform mit Open-Source CAPTCHA

Blockieren Sie 99% der automatisierten Bedrohungen ohne Cookies, Tracking oder frustrierende Rätsel. Ersetzen Sie aufdringliche CAPTCHAs durch 100% selbstgehostete Sicherheit, entwickelt nach globalen Compliance-Standards.

Steigen Sie um auf ALTCHA Sentinel — alles in einer Plattform mit intelligenterem Captcha, stärkerer Sicherheit, adaptivem Bot-Schutz, Echtzeit-Bedrohungsinformationen und verwertbaren Analysen.
Brauchen Sie mehr Schutz?

Selbstgehosteter Spam-Schutz für Websites, Apps und Dienste.

ALTCHA Sentinel ist ein Sicherheitssystem der nächsten Generation, das Bots und automatisierte Bedrohungen stoppt – ohne echte Benutzer zu frustrieren. Es passt sich intelligent an Risiken an und kombiniert fortschrittliche Erkennung mit nahtloser Verifikation, um Ihre Apps und Dienste sicher zu halten.

AWS

Azure

Kubernetes

Docker

ALTCHA Sentinel - Spam and Abuse Protection

Mehr als nur
Captcha-Schutz

ALTCHA repräsentiert einen modernen, zugänglichen und inklusiven Ansatz zum Schutz von Websites, APIs und Online-Diensten vor Spam und Missbrauch.

Der grundlegend andere Ansatz macht es ideal für Unternehmen, die durch Datenschutzvorschriften in der EU und weltweit eingeschränkt sind.

DSGVO-konform

Erfüllen Sie Anforderungen wie GDPR/HIPAA/CCPA/LGPD/DPDPA/PIPL mit einer datenschutzfreundlichen Lösung, die keine Cookies noch Fingerprinting nutzt und keine Benutzerdaten sammelt. Mehr erfahren.

Vollständiger Spam-Schutz

Nutzen Sie den Proof-of-Work-Mechanismus als erste Verteidigungslinie. Stoppen Sie auch ausgeklügelte Angriffe und menschengenerierten Spam mit ALTCHA Sentinel.

Benutzerfreundlich

Verabschieden Sie sich von mühseligen Rätseln und verbessern Sie die Nutzererfahrung Ihrer Website durch einen vollautomatischen Proof-of-Work-Mechanismus. Demo testen.

Maschinenzugänglich

Rüsten Sie sich für KI-Anwendungen und integrieren Sie M2M ALTCHA in Ihre APIs und Dienste, sodass diese für Maschinen zugänglich bleiben. So geht's.

Open Source, MIT lizenziert

ALTCHA ist ein freies, Open-Source-Projekt unter einer permissiven MIT-Lizenz. Funktioniert für alle – Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Großunternehmen. Besuchen Sie GitHub.

Sind Sie ein Mensch?

Versuchen Sie Captcha-Überprüfung für Menschen

Das Web-Komponente von ALTCHA ist für Benutzer bekannt und leicht in jede Website zu integrieren. Setzen Sie ein Häkchen, um überprüft zu werden.

Integrationsanleitung

Geschütztes Formular

Dies ist nur eine Demo. Ihre Nachricht wird nirgendwo gesendet.

Einfache Integration

Für die Integration folgen Sie der Dokumentation.

Beispiele

Sehen Sie Beispielkonfigurationen von ALTCHA mit verschiedenen Frontend-Frameworks:

React
Vue
Svelte
Solid
Lit
Angular

Widgets

Füge das ALTCHA-Widget zu deiner Website oder App hinzu:

Web
Flutter
React Native

Serverbibliotheken

In deinem Backend (Server), verifiziere das ALTCHA-Payload, um Benutzerinteraktionen und Formularübermittlungen zu validieren:

TypeScript
PHP
Go
Python
Java
Ruby
Elixir
Community libraries: C# Clojure Rust

Plugins

Besuchen Sie die Integrationsdokumentation für weitere, von der Community entwickelte Bibliotheken und Plugins.

WordPress

Drupal

Contao

TYPO3

October CMS

ALTCHA Sentinel vs. Open Source

ALTCHA Sentinel ist ein fortschrittliches System, das eine zusätzliche Schutzschicht zur grundlegenden Open-Source-Funktionalität hinzufügt. Während die Open-Source-Version grundlegenden Schutz mithilfe eines Proof-of-Work-Mechanismus bietet, liefert Sentinel erweiterte Sicherheit und zusätzliche Funktionen.

ALTCHA Sentinel Open Source
Datenschutz

Konform mit Datenschutzvorschriften.
Barrierefreiheit

Vollständig barrierefreie Oberfläche nach WCAG-Richtlinien.
Selbstgehostet

Komplett auf eigener Infrastruktur ohne externe Dienste.
Fertig zur Nutzung

All-in-One Docker-Image mit einfachen Bereitstellungsoptionen.
Dashboard & Analyse

Echtzeit-Analysen mit Einblicken in Traffic, Bedrohungen und Erkennungsgenauigkeit.
Erweiterte Sicherheit

Beinhaltet Schutz vor Replay-Attacken, Sicherheitsgruppen und API-Schlüsselverwaltung.
Adaptives Captcha

Nahtlose Erfahrung mit zusätzlicher Verifikation für markierte Benutzer.
Textklassifizierung

Eingebaute Textklassifizierung basierend auf maschinellem Lernen.
Trainingsdaten

Nutzung von maschinellen Lerndatensätzen zur Verbesserung der Spam-Erkennung.
Spracherkennung

Erkennt und filtert Inhalte basierend auf erkannten Sprachen.
Bot-Erkennung

Erkennt und blockiert Bots, Crawler und KI-Agenten.
Threat Intelligence

Erkennt und blockiert automatisch bösartige IP-Adressen.
IP-Geo-Fencing

Beschränkt oder erlaubt Zugang basierend auf geografischem Standort.
E-Mail-Verifikation

Verifiziert E-Mail-Adressen und verhindert gefälschte Registrierungen.
Ratenbegrenzung

Schutz vor Brute-Force-Angriffen durch Begrenzung der Anfragerate.
Formularübermittlung

Eingebaute Formular-API mit Spamfilter.

Entdecken Sie die Funktionen und Dokumentation von ALTCHA Sentinel, um mehr zu erfahren.

