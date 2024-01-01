10 Raisons pour lesquelles ALTCHA est Meilleur

ALTCHA est une alternative moderne qui corrige les problèmes d’accessibilité et de frustration utilisateur. Si vous cherchez à protéger votre site ou votre application sans nuire à l’expérience utilisateur, voici 10 raisons pour lesquelles ALTCHA est le meilleur choix.

1. Aucune Interaction Utilisateur Nécessaire

Contrairement aux CAPTCHAs traditionnels qui interrompent la navigation avec des énigmes, ALTCHA est sans friction pour la majorité des utilisateurs. Les humains légitimes sont vérifiés silencieusement, tandis que les comportements suspects déclenchent des contrôles supplémentaires. Résultat : moins d’abandons et plus de conversions.

2. Bloque les Bots — Même les Plus Sophistiqués

ALTCHA ne repose pas sur des énigmes visuelles faciles à contourner. À la place, ALTCHA Sentinel utilise des méthodes avancées comme l’analyse du contenu et du contexte utilisateur pour bloquer les navigateurs sans interface, les scripts automatisés et même les bots pilotés par apprentissage automatique.

3. Respectueux de la Vie Privée et Conforme au RGPD

Pas de suivi. Pas d’empreintes numériques. Pas de collecte de données. ALTCHA est conçu dans une logique de respect de la vie privée — ce qui le rend idéal pour les entreprises basées dans l’UE et les sites soucieux de la confidentialité.

4. Cœur Open-Source

ALTCHA est principalement open-source, ce qui vous donne transparence et contrôle. Vous pouvez auditer le code, auto-héberger le backend ou contribuer au développement.

5. Léger et Rapide

Les scripts CAPTCHA traditionnels peuvent ajouter des centaines de kilooctets à votre page. Le widget ALTCHA est environ 90 % plus léger que reCAPTCHA, ce qui signifie des temps de chargement plus rapides et de meilleures performances — en particulier sur mobile.

6. Fonctionne sur les Formulaires, APIs et plus

ALTCHA ne se limite pas aux pages de connexion ou d’inscription. Vous pouvez l’utiliser pour protéger les sections de commentaires, formulaires de contact, outils de retour utilisateur ou même des points de terminaison API contre les abus — le tout avec une configuration minimale.

7. Sécurité Adaptative avec ALTCHA Sentinel

L’extension optionnelle d’ALTCHA, Sentinel, utilise l’intelligence des menaces en temps réel pour détecter les bots, les abus d’IP et le trafic malveillant. Elle s’adapte aux nouvelles menaces sans modification de votre frontend.

8. Accessible et Conforme aux Normes WCAG

ALTCHA est conçu pour respecter les normes WCAG et fonctionner avec les technologies d’assistance. Il réduit les obstacles pour les utilisateurs en situation de handicap et évite par défaut de s’appuyer sur des défis visuels ou sonores.

9. Flexible et Conçu pour les Développeurs

ALTCHA propose une intégration simple pour les développeurs web avec des SDKs pour plusieurs langages, des APIs, et des règles personnalisables. Vous contrôlez quand et comment les défis sont présentés.

10. Conçu pour les Enjeux de Sécurité Modernes

Les CAPTCHAs ont été conçus pour une époque révolue du web. ALTCHA est pensé pour aujourd’hui — avec les bots pilotés par IA, les applications sans serveur, les navigateurs sans interface et les campagnes de spam sophistiquées.

Bloquez les Bots — Pas Vos Utilisateurs

ALTCHA est l’alternative aux CAPTCHAs qui ne pénalise pas les utilisateurs humains. Que vous gériez un petit blog ou une grande plateforme web, ALTCHA vous aide à protéger votre site sans compromis.

Prêt à commencer ? Suivez le guide d’intégration.