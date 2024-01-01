 Saltearse al contenido
10 Razones por las que ALTCHA es Mejor

ALTCHA es una alternativa moderna que soluciona los problemas de accesibilidad y frustración del usuario. Si buscas proteger tu sitio web o aplicación sin dañar la experiencia del usuario, aquí tienes 10 razones por las que ALTCHA es la mejor opción.

1. No Requiere Interacción del Usuario

A diferencia de los CAPTCHAs tradicionales que interrumpen con acertijos, ALTCHA no genera fricción para la mayoría de los usuarios. Las personas legítimas se verifican de forma silenciosa, mientras que el comportamiento sospechoso activa comprobaciones adicionales. Esto significa menos abandonos y más conversiones.

2. Detiene Bots — Incluso los Inteligentes

ALTCHA no depende de acertijos visuales fáciles de eludir. En su lugar, ALTCHA Sentinel utiliza métodos avanzados como análisis de contenido y contexto del usuario para bloquear navegadores sin cabeza, scripts automatizados e incluso bots impulsados por aprendizaje automático.

3. Respetuoso con la Privacidad y Cumple con el RGPD

Sin rastreo. Sin huellas digitales. Sin recopilación de datos. ALTCHA está diseñado con la privacidad como prioridad, lo que lo hace adecuado para negocios en la UE y sitios que valoran la privacidad.

4. Núcleo de Código Abierto

ALTCHA es en su mayoría de código abierto, lo que te da transparencia y control. Puedes auditar el código, alojar el backend tú mismo o contribuir al desarrollo.

5. Ligero y Rápido

Los scripts CAPTCHA tradicionales pueden añadir cientos de kilobytes a tu página. El widget de ALTCHA es aproximadamente un 90% más pequeño que reCAPTCHA, lo que significa tiempos de carga más rápidos y mejor rendimiento — especialmente en móviles.

6. Funciona en Formularios, APIs y Más

ALTCHA no es solo para páginas de inicio de sesión o registro. Puedes usarlo para proteger secciones de comentarios, formularios de contacto, herramientas de retroalimentación o incluso endpoints de API — todo con una configuración mínima.

7. Seguridad Adaptativa con ALTCHA Sentinel

El complemento opcional de ALTCHA, Sentinel, utiliza inteligencia de amenazas en tiempo real para detectar bots, abuso de IPs y tráfico malicioso. Se adapta a nuevas amenazas sin necesidad de cambiar tu frontend.

8. Accesible y Compatible con WCAG

ALTCHA está diseñado para cumplir con los estándares WCAG y funcionar con tecnologías de asistencia. Minimiza las barreras para usuarios con discapacidades y evita depender de desafíos visuales o de audio por defecto.

9. Flexible y Amigable para Desarrolladores

ALTCHA ofrece una integración sencilla para desarrolladores web con SDKs en varios lenguajes, APIs y reglas personalizables. Tú decides cuándo y cómo se presentan los desafíos.

10. Diseñado para los Retos de Seguridad Modernos

Los CAPTCHAs fueron creados para una era anterior de la web. ALTCHA está diseñado para el presente — incluyendo bots impulsados por IA, aplicaciones sin servidor, navegadores sin interfaz y campañas avanzadas de spam.

Empieza a Bloquear Bots — No a tus Usuarios

ALTCHA es la alternativa a CAPTCHA que no castiga a los usuarios solo por ser humanos. Ya sea que dirijas un pequeño blog o estés escalando una gran plataforma web, ALTCHA te ayuda a proteger tu sitio sin compromisos.

¿Listo para empezar? Sigue la guía de integración.

