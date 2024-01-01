10 Gründe, warum ALTCHA besser ist

ALTCHA ist eine moderne Alternative, die Probleme mit Barrierefreiheit und Nutzerfrustration löst. Wenn du deine Website oder App schützen möchtest, ohne das Nutzererlebnis zu verschlechtern, findest du hier 10 Gründe, warum ALTCHA die bessere Wahl ist.

1. Keine Nutzerinteraktion erforderlich

Im Gegensatz zu herkömmlichen CAPTCHAs, die den Ablauf mit Rätseln unterbrechen, ist ALTCHA für die meisten Nutzer reibungslos. Echte Menschen werden still im Hintergrund verifiziert, während bei verdächtigem Verhalten zusätzliche Prüfungen ausgelöst werden. Das bedeutet weniger Absprünge und mehr Conversions.

2. Stoppt Bots — selbst die intelligenten

ALTCHA verlässt sich nicht auf leicht zu umgehende Bilderrätsel. Stattdessen nutzt ALTCHA Sentinel fortschrittliche Methoden wie Inhalts- und Kontextanalyse, um Headless-Browser, Skripte und sogar ML-gesteuerte Bots zu blockieren.

Kein Tracking. Kein Fingerprinting. Kein Datensammeln. ALTCHA wurde mit dem Fokus auf Datenschutz entwickelt – ideal für Unternehmen in der EU und datenschutzbewusste Websites.

4. Open-Source-Kern

ALTCHA ist größtenteils Open Source und bietet dir Transparenz und Kontrolle. Du kannst den Code prüfen, das Backend selbst hosten oder zur Weiterentwicklung beitragen.

5. Leichtgewichtig und schnell

Traditionelle CAPTCHA-Skripte können mehrere hundert Kilobyte zur Seite hinzufügen. Das ALTCHA-Widget ist etwa 90 % kleiner als reCAPTCHA – für schnellere Ladezeiten und bessere Performance, besonders auf mobilen Geräten.

6. Funktioniert für Formulare, APIs und mehr

ALTCHA ist nicht nur für Login- oder Registrierungsseiten gedacht. Du kannst damit Kommentarbereiche, Kontaktformulare, Feedback-Tools oder sogar API-Endpunkte schützen – mit minimalem Konfigurationsaufwand.

7. Adaptive Sicherheit mit ALTCHA Sentinel

Das optionale Add-on Sentinel nutzt Echtzeit-Bedrohungsanalysen, um Bots, IP-Missbrauch und bösartigen Traffic zu erkennen. Es passt sich neuen Bedrohungen an, ohne dass du dein Frontend ändern musst.

8. Barrierefrei und WCAG-konform

ALTCHA wurde so entwickelt, dass es den WCAG-Richtlinien entspricht und mit unterstützenden Technologien funktioniert. Es beseitigt Hürden für Menschen mit Behinderungen und verzichtet standardmäßig auf visuelle oder akustische Rätsel.

9. Flexibel und entwicklerfreundlich

ALTCHA bietet einfache Integrationen für Webentwickler mit SDKs für verschiedene Sprachen, APIs und anpassbaren Regeln. Du bestimmst, wann und wie Herausforderungen angezeigt werden.

10. Entwickelt für moderne Sicherheitsanforderungen

CAPTCHAs stammen aus einer früheren Ära des Webs. ALTCHA ist für heutige Anforderungen gemacht – einschließlich KI-gesteuerter Bots, serverloser Anwendungen, Headless-Browser und ausgeklügelter Spam-Kampagnen.

Blockiere Bots – nicht deine Nutzer

ALTCHA ist die CAPTCHA-Alternative, die Nutzer nicht dafür bestraft, dass sie Menschen sind. Ob du ein kleines Blog betreibst oder eine große Plattform skalierst – ALTCHA schützt deine Seite ohne Kompromisse.

Bereit loszulegen? Folge der Integrationsanleitung.